Такого урожая абрикос вы еще не видели: чем подкормить дерево

Абрикосы – одно из самых лучших плодовых деревьев, которые можно завести на своем участке. Они быстро растут, устойчивы к внешним условиям, а первые сочные плоды созревают довольно рано – еще в июне.

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Но есть у дерева один досадный недостаток. Оно может внезапно прекратить цветение и не дать после этого урожая. OBOZREVATEL выяснил, как бороться с этой проблемой и какая подкормка поможет сохранить цветение абрикоса и дать ему хороший урожай.

Почему абрикос может перестать давать плоды

При высадке молодых абрикосов важно правильно выбрать для них место. Что может помешать им цвести:

застой воды в земле;

расположение в тени;

тяжелый глинистый грунт.

Если же условия для абрикосов выбраны правильно, но ону все равно не цветут и не плодоносят, следует проверить себя на предмет ошибок при выращивании дерева. К ним относятся:

чрезмерный полив;

несвоевременная обрезка;

недостаточная подкормка.

Избыток воды может вынудить абрикос сбросить цветы. Также наличие лишних ветвей, ограничивающих доступ солнца к кроне, а также истощенная земля. Последнее особенно плохо для взрослых деревьев. Если ваш взрослый абрикос прекратил давать урожай, приготовьте ему собственноручно удобрение, которое вернет способность плодоносить.

Как приготовить удобрение для абрикосов.

Самодельное удобрение вносят во время цветения дерева, когда оно требует больше дополнительной подпитки. Чтобы изготовить средство, вам понадобится:

мочевина, она же карбамид – 4 столовые ложки;

сульфат калия – 4 столовые ложки;

вода – 20 литров.

Мочевину и сульфат калия нужно как следует развести в 20 литрах воды. Этим раствором поливают землю вокруг абрикосового дерева. Количество удобрений рассчитано на одну взрослую абрикосу. Эффект от такой подкормки должен появиться уже через несколько дней – дерево должно дать более обильный цвет.

Подкармливать растение следует в три этапа и с помощью полива. Первый – как только абрикос начнет цвести. Во второй раз удобрения вносят через две недели после первой процедуры. А третий полив с удобрениями планируют примерно через месяц, когда на дереве появится и начнет созревать завязь.

Как ухаживать за абрикосами для лучшего урожая

Кроме минеральных удобрений дерево хорошо подпитывать органикой. Перегной, навоз или компост хорошо справятся с этой задачей. А молодые саженцы это еще и сделает более устойчивыми к капризам погоды.

Хорошо контролировать и корневую систему дерева. Раз в год можно топором удалять часть корней. Но делать это можно только с одной стороны, чтобы не нанести абрикосове вред.

Когда вы соберете весь урожай абрикосов, подкормите дерево фосфорно-калийным удобрением. Органика на этом этапе не подойдет.

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