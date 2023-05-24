Светят скандалы и ревность: что категорически нельзя делать перед свадьбой

Чем важнее какое-то событие в жизни человека, тем с большим количеством суеверий его связывают. Так что свадьба просто не могла не стать личным праздником, каждый шаг которого имеет свою примету или запрет. Люди стараются сделать все правильно, чтобы в награду получить счастливую супружескую жизнь.

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OBOZREVATEL собрал несколько таких примет. В народе говорят, если их нарушить, в браке пару будут преследовать ссоры, ревность и предательство.

В свидетели нужно брать свободных друзей, но не разведенных. Разведенная пара предвещает молодоженам скорый распад брака. Если же взять за свидетелей женатых людей, то это их семья окажется под риском расставания.

Жениху, который едет забирать свою любимую перед свадьбой, нельзя возвращаться домой за забытыми вещами. Это может сделать для него только другой человек.

Невесте нельзя спотыкаться, когда она выходит из дома перед свадьбой. Это плохая примета, предвещающая краткий и неудачный брак без счастья. Также ей нельзя возвращаться домой.

Свадебная фата – важный оберег невесты. Ее нельзя снимать вплоть до момента, когда это сделает жених, чтобы никто не сглазил женщину и не испортил ей счастье.

В кортеже, который везет молодоженов на регистрацию или венчание, должно быть четное количество людей. Нечетное число, по поверью,

Чтобы между молодоженами в браке никто не встал, и на свадьбе ни один человек не должен вставать или проходить между ними. Особенно это правило касается холостых гостей.

Собирая невесту на свадьбу, украшения на нее должна надевать только счастливая в браке женщина – родственница или подруга.

Бутоньерку молодому может повесить только невеста. А букет для нее покупать или заказывать должен только мужчина.

Свадебную одежду рвать нельзя даже после окончания праздника – это к разрыву отношений.

Обувь пары на свадьбе должна быть закрытой. Так от них не уйдет счастье.

По той же причине платье невесты не может состоять из частей. Считается, что только тогда молодожены будут всю жизнь вместе.

Платье на невесту нужно надевать только через голову. Если сделать это через ноги, жених тоже скоро "сделает ноги", то есть убежит.

После принесения обетов обручальные кольца молодожены должны надевать друг на друга крепко, до самого основания пальца. Это должно сделать их любовь крепкой.

На руках молодоженов не должно быть никаких других украшений, кроме кольца. Если надеть любое другое кольцо, это может привести к разводу и повторной женитьбе.

Неуместные подарки (острые предметы, часы, пустую посуду) можно "выкупить" у дарителей за символическую сумму. В таком случае они лишатся своей негативной силы.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какую одежду нельзя носить, потому что она притягивает бедность.

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