Сверху или снизу? Какой способ полива цветов наиболее эффективен

Переувлажнение почвы приведет к загниванию корней, поэтому при поливе комнатных растений нужно следить, чтобы избыточная вода вытекла из отверстий кашпо для дренажа, резервуаров или поддонов под горшками. Ключевой урок состоит в том, что не все растения поглощают воду с одинаковой скоростью.

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Обычно эксперты говорят, что полив снизу является эффективным способом правильно увлажнить комнатные цветы. Этот способ способствует развитию корней и поможет избежать многих грибковых заболеваний, возникающих при поливе сверху. Детальнее о лайфхаках рассказало издание Homes and gardens.

Преимущества нижнего полива

При нижнем поливе горшок или вазон размещается в другой емкости, наполненной водой – это может быть блюдце, ведерко, миска для посуды и т.д. Почва действует как губка и капиллярно впитывает воду. Таким образом, влагой насыщается не только верхний слой.

Шон Лейд, эксперт по орошению и директор Easy Garden Irrigation, утверждает, что эффективный полив зависит не только от объема воды, но и от ее "применения и поглощения в корневой зоне". По его словам, нижний полив, основанный на капиллярном действии, способствует здоровому развитию корневой системы, одновременно снижая риск внекорневых заболеваний, сохраняя листья сухими.

Однако капиллярное действие может быть менее эффективным в больших горшках или в плохо абсорбирующем грунте.

Полив сверху

Сразу о недостатках: брызги воды на листьях могут привести к ряду грибковых заболеваний, включая мучнистую росу и черную пятнистость. Каждый раз направляйте воду к основанию растения, чтобы она попало в корни.

Однако для растений на наружных клумбах и бордюрах на приусадебном участке можно использовать и верхний полив. В этом случае он будет имитировать естественный дождь.

Цветы в очень больших горшках и тропические и растения с широкими листьями также нуждаются в поливе сверху, поскольку большой объем почвы поглощает воду гораздо медленнее.

Марк Лейн, известный садовый дизайнер и телеведущий, отметил, что нижний полив со временем может привести к накоплению соли в почве, что будет вредить здоровью растений. Его основной совет состоит в разумном сочетании обоих видов полива. Периодический верхний полив поможет избавиться от скоплений солей.

Лейн отметил, что седум, эхеверию, алоэ и калатею лучше поливать сверху, ведь эти растения имеют неглубокие корни.

"Кактусы также можно поливать сверху, но вместо бутылки или лейки просто наполните ведро водой и окуните весь кактус вместе с горшком. Это позволит полить растение, а также удалить пыль или мусор из листьев", – поделился лайфхаком Лейн.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что добавить в воду для полива растений, чтобы они росли интенсивнее.

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