Суперранние помидоры: какие сорта выбрать, чтобы быстро получить урожай

Томаты в Украине выращивают практически на каждой грядке. Однако не все дачники готовы ждать до конца лета, чтобы полакомиться свежими овощами, поэтому на помощь приходят суперранние сорта.

Ранние помидоры не отличаются насыщенным вкусом и ароматом, потому что их главное преимущество – быстрый рост. Но иметь несколько кисловатый урожай лучше, чем не иметь никакой, поэтому Флористик Инфо поделился подборкой суперранних сортов томатов.

Если выращивать такие растения рассадным способом, то они начнут приносить плоды еще до начала лета.

При выборе и покупке семян, учтите, что характеристики типа "раннеспелый" или "среднеспелый", указанные на упаковке, не всегда соответствуют действительности.

Ультраранные детерминантные (низкорослые) томаты

Гибрид Солероссо

Следует выращивать этот сорт томатов под пленочным покрытием. Срок вегетации культуры обычно 90-95 дней, но плодов можно ожидать уже в конце мая.

Гибрид Намиб

Томаты Намиб можно сеять в открытую почву, но если использовать рассадный метод, вы можете получить плоды уже в начале июня.

Гибрид Дональд

Томаты Дональд обычно созревают в течение 80-95 дней, но если посадить рассаду в открытую почву в первой декаде апреля, то получите урожай до конца мая.

Багира

Этот сорт достаточно устойчив к болезням, поэтому с ним вы легко получите ранний и обильный урожай. Он подходит как для открытого грунта, так и для пленочных теплиц.

Ультраранные индетерминантные (высокорослые) томаты

Гибрид Колибри

Если выращивать этот сорт в теплице, то помидоры начинают созревать уже на семьдесят пятый день со дня появления всходов. Это примерно конец мая или начало июня.

Гибриды Мамстон и Мануса

Этот сорт созревает позже предыдущего, но примерно через 45-50 суток после высадки рассады вы можете рассчитывать на первый урожай.

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