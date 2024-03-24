Стиральная машина не понадобится: как почистить и освежить одеяло после зимы

Обычно люди не могут даже летом спать без одеяла, потому что это важный атрибут для комфортного ночного отдыха. Однако со временем он, как и любая ткань, накапливает пыль и грязь.

В то время как постельное белье можно легко постирать в стиральной машине и наслаждаться чистотой, с одеялом не все так просто. Поэтому Эxpress поделился лайфхаком, который поможет вам легко и быстро очистить его.

Хотя стирка одеяла в стиральной машине кажется самым простым способом его очистки, это не всегда возможно. Некоторые одеяла слишком большие или деликатные для машинной стирки. Как следствие, многие люди просто забывают их очищать и используют одно и то же одеяло годами.

Однако необходимо очищать одеяло хотя бы раз в год. Потому что со временем в нем неизбежно накапливается пыль, пот, кожный жир и разнообразные бактерии. К счастью существует один действенный метод, как очистить одеяло без стиральной машины.

Солнечный свет

Солнечный свет представляет собой фантастический природный дезодорант, который может помочь уничтожить бактерии и устранить неприятные запахи. Оно даже может восстановить текстуру одеяла и сделать его более рыхлым и упругим.

Просто дождитесь солнечного дня, развесьте одеяло на веревке и оставьте его на открытом воздухе. Чем длиннее одеяло будет на солнце, тем лучше.

Вы также можете проветривать постельное белье, чтобы придать ему свежесть.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, куда в стиральной машинке нужно добавлять уксус.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.