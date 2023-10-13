Стимулирует рост и лучший урожай: когда нужно обрезать яблоню

Яблони обычно считают неприхотливыми деревьями, поэтому часто не обращают внимания на необходимость осеннего ухода.Обрезка яблонь является важной частью сохранения их здоровья и плодородия.

Правильная обрезка помогает сформировать крону, удалить мертвую или больную древесину, улучшить циркуляцию воздуха и стимулировать новый рост. Издание Express рассказало, как и когда нужно обрезать яблоню, чтобы в следующем году получить щедрый урожай.

Когда обрезать яблони

Лучшее время для обрезки яблонь – поздняя осень или ранняя весна, пока дерево еще находится в состоянии покоя. Обрезка в этот период способствует более быстрому заживлению и снижает риск возникновения болезней.

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Как обрезать яблони

Шаг 1. Инструменты

Используйте острые чистые инструменты: обходные секаторы и ножницы. Продезинфицируйте инструменты спиртом, чтобы предотвратить распространение болезней в местах порезов.

Шаг 2. Удаление мертвых ветвей

Начните с удаления мертвых, больных или поврежденных ветвей. Срезайте до здоровой древесины непосредственно за пределами ветки (раздутый участок, где ветка соединяется со стволом).

Шаг 3. Побеги

Проредить также следует сильные вертикальные побеги, растущие от основных ветвей или ствола.

Шаг 4. Циркуляция воздуха и солнечный свет

Для яблони полезны хорошая циркуляция воздуха и солнечный свет. Проредите скученные ветки, чтобы улучшить доступ света. Удалите все пересекающиеся ветви, поскольку они могут тереться друг о друга и образовывать раны.

Шаг 5. Укорочение ветвей

Чтобы контролировать высоту дерева, можно укоротить ветки. Эти срезы следует делать немного выше обращенной наружу почки или ветки, что способствует боковому росту.

Шаг 6. Боковые ветви

Поощряйте боковые ветви (растущие горизонтально), а не вертикальные. Обрежьте к почке, которая обращена наружу, чтобы создать открытый и раскидистый навес.

Если ваша яблоня уже укоренена и вы хотите поощрить плодоношение, срежьте боковые ветки чуть выше почки с помощью углового наклонного среза. Это способствует развитию плодов.

Шаг 7. Окончательное формирование

Отступите и оцените общую форму дерева. Сделайте дополнительные надрезы, чтобы сохранить желаемую форму. Яблони часто обрезают так, чтобы у них был открытый центр или форма вазы, – так солнечный свет будет проникать внутрь.

Заклейте большие порезы. Если вы делаете большие порезы на основном стволе или ветвях, подумайте о том, чтобы закрыть их средством для обрезки, чтобы предотвратить проникновение болезни.

Шаг 8. Уборка

Соберите и утилизируйте обрезанные ветки и мусор. Это помогает предотвратить распространение болезней и вредителей вблизи дерева.

Помните, что методы обрезки следует корректировать в зависимости от сорта яблони. Для яблонь обычно достаточно регулярной ежегодной обрезки, но для старых запущенных деревьев может потребоваться более масштабная обновляющая обрезка.

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