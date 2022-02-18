Стихи для бабушки к 8 марта: семь лучших произведений

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С Международным женским днем 8 марта в Украине принято поздравлять всех женщин. Дети в садиках разучивают стихи для своих мам.

Не обходят вниманием и бабушек. Ведь, как говорят, они любят своих внуков больше, чем детей. Лучшие стихи для бабушек к 8 марта – в подборке OBOZREVATEL.

Дай, бабусю, поцілую…

Дай, бабусю, поцілую, сивину твого волосся.

Теплим диханням зігрію

Снігом вибілені коси.

Може, і на них розтане

Лоскотливий іній срібний,

Мов химерні візерунки

На замерзлій з ночі шибці.

(А.Костецький)

***

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Найкраща з жінок

Дорога бабуся, найкраща з жінок,

Ніжна і мудра, добра, проста.

З днем 8 Березня хочу тебе привітати,

Ти – голова сім’ї всій, світла, свята.

Будь здорова, мила, посміхайся частіше,

З радістю, надією зустрічай свої світанки.

Ти завжди все знаєш про проблеми наші,

Спасибі, люба, за твої поради!

***

Любій бабусі

У святковий день жіночий

Тільки-но розплющу очі

До бабусі побіжу.

Привітаю і скажу

Що люблю її без тями

Бо піклується за нами!

І годує, з нами грає,

Перед сном казки читає!

Може, правда, й посварити –

Та за мить почне жаліти!

І хвилюється безмежно

Щоб були ми обережні.

Ми із братом і сестрою

Так пишаємось тобою!

І щодня тобі охоче,

Не лише у день жіночий,

Будем про любов казати

І букети дарувати!

***

Рідній бабусі

Я зізнатись не боюся –

Краща ти за всіх бабуся!

І хоч старша за усіх –

Найдзвінкіший в тебе сміх!

Пам’ятай, бабусю, рідна!

Дуже ти усім потрібна!

Ти старішати зажди –

Будь здоровою завжди!

(С. Гордієнко)

***

Бабуся

З ранку і до ночі

Трудиться бабуся.

В неї я охоче

Працювати вчуся.

Годі їй старенькій

Мити, підмітати, –

Я сама скоренько

Приберу кімнати.

***

Нехай тендітні пахощі троянд

Нехай тендітні пахощі троянд

Навіють щастя, ніжність і кохання,

Хай здійснює бажання зорепад

І втілює у дійсність сподівання!

Хай Вам вдається все і вдень, і вночі,

Хай очі посміхаються натхненно,

І смак життя, і молодість душі

Нехай для Вас тривають нескінченно.

***

Ранее OBOZREVATEL публиковал подборку стихов к 8 марта для мам. К празднику во всех детских садах страны дети готовят стихотворные поздравления для самых близких.