Стихи для бабушки к 8 марта: семь лучших произведений
С Международным женским днем 8 марта в Украине принято поздравлять всех женщин. Дети в садиках разучивают стихи для своих мам.
Не обходят вниманием и бабушек. Ведь, как говорят, они любят своих внуков больше, чем детей. Лучшие стихи для бабушек к 8 марта – в подборке OBOZREVATEL.
Дай, бабусю, поцілую…
Дай, бабусю, поцілую, сивину твого волосся.
Теплим диханням зігрію
Снігом вибілені коси.
Може, і на них розтане
Лоскотливий іній срібний,
Мов химерні візерунки
На замерзлій з ночі шибці.
(А.Костецький)
***
Найкраща з жінок
Дорога бабуся, найкраща з жінок,
Ніжна і мудра, добра, проста.
З днем 8 Березня хочу тебе привітати,
Ти – голова сім’ї всій, світла, свята.
Будь здорова, мила, посміхайся частіше,
З радістю, надією зустрічай свої світанки.
Ти завжди все знаєш про проблеми наші,
Спасибі, люба, за твої поради!
***
Любій бабусі
У святковий день жіночий
Тільки-но розплющу очі
До бабусі побіжу.
Привітаю і скажу
Що люблю її без тями
Бо піклується за нами!
І годує, з нами грає,
Перед сном казки читає!
Може, правда, й посварити –
Та за мить почне жаліти!
І хвилюється безмежно
Щоб були ми обережні.
Ми із братом і сестрою
Так пишаємось тобою!
І щодня тобі охоче,
Не лише у день жіночий,
Будем про любов казати
І букети дарувати!
***
Рідній бабусі
Я зізнатись не боюся –
Краща ти за всіх бабуся!
І хоч старша за усіх –
Найдзвінкіший в тебе сміх!
Пам’ятай, бабусю, рідна!
Дуже ти усім потрібна!
Ти старішати зажди –
Будь здоровою завжди!
(С. Гордієнко)
***
Бабуся
З ранку і до ночі
Трудиться бабуся.
В неї я охоче
Працювати вчуся.
Годі їй старенькій
Мити, підмітати, –
Я сама скоренько
Приберу кімнати.
***
Нехай тендітні пахощі троянд
Нехай тендітні пахощі троянд
Навіють щастя, ніжність і кохання,
Хай здійснює бажання зорепад
І втілює у дійсність сподівання!
Хай Вам вдається все і вдень, і вночі,
Хай очі посміхаються натхненно,
І смак життя, і молодість душі
Нехай для Вас тривають нескінченно.
***
Ранее OBOZREVATEL публиковал подборку стихов к 8 марта для мам. К празднику во всех детских садах страны дети готовят стихотворные поздравления для самых близких.