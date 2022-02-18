Детские стихи для мамы на 8 марта: трогательная поэзия к празднику

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Во вторник, 8 марта Украина и мир будут отмечать Международный женский день. С праздником принято поздравлять всех женщин, дарить им цветы и подарки.

Дети к 8 марта разучивают стихи для самых близких – своих мам. В преддверии праздника OBOZREVATEL публикует подборку трогательных детских стихотворений на украинском и русском языках.

Мамине свято

Мамине свято

Я зустрічаю.

Я для матусі

Віршик вивчаю.

Я подарунок мамі роблю,

Я свою маму

Дуже люблю!

(Інна Кульська)

***

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Мамині руки

Мамині руки – щедрі, робочі –

Втоми не знають з ранку до ночі.

Вранці, коли ще усі спочивають,

Сонце, напевно, вони піднімають.

Мамині руки – ніжні і мілі –

Воду ранкову з криниці носили.

Діти плескались, діти вмивались,

Сонцю і матері щиро всміхались.

(В. Грінчак)

***

Главная женщина в мире

Мамулечка, главная женщина в мире!

Тебя поздравляю с весенним я днем!

Все песни, стихи, комплименты в эфире –

О нежности, счастье, о сердце твоем!

Тебе благодарно желаю здоровья,

Счастливых, нетрудных и радостных лет,

Пусть рядышком будут навеки с тобою

Тепло и удача, и солнечный свет!

(Екатерина Шелыгина)

***

Перше слово

Коло, риску, закарлючку

На папері пише ручка.

Все з’єдналось загадково,

І з’явилось перше слово.

Здогадались, яке саме?

Наймиліше в світі – "мама".

(І. Січовик)

***

Пробудження

Снилось мені ясне сонце,

Що в хаті світило, –

А то лиш так моя мама

Дивилася мило.

Приснивсь мені легкий вітрик,

Що пестив колосся, –

А то мені моя мама

Гладила волосся.

Снилась мені ягідочка,

Як мед солоденька, –

А то мене цілувала

Мама дорогенька.

Снилось мені, що на крилах

Я вгору несуся, –

А то мене із постелі

Піднесла матуся.

(В. Бичко)

***

Тільки мама

Де шкарпетки татуся,

Окуляри дідуся,

Де сестрички рукавичка

І моя нова скарбничка,

Де комп'ютерна дискета,

Де з програмою газета,

Хто сказав кому, коли,

Як йому відповіли,

Всі маршрути і адреси,

Всі сенсації із преси,

Ціни, модні кольори,

Телефонні номери,

Як робити, як питати,

Пробачати, їсти, спати, Торт пекти і прати плями

Знають мами, тільки мами!

– От за це їм, – каже тато,

Люди влаштували свято.

(Б. Квашньов)

***

Праздник мам

Восьмое марта, праздник мам, –

Ту-тук! – стучится в двери к нам.

Он только в тот приходит дом,

Где помогают маме.

Мы пол для мамы подметем,

На стол накроем сами.

Мы сварим для нее обед,

Мы с ней споем, станцуем.

Мы красками ее портрет

В подарок нарисуем.

– Их не узнать! Вот это да! –

Тут мама скажет людям.

А мы всегда,

А мы всегда,

Всегда такими будем!

О. Высоцкая

***

Матінці

Матінко моя єдина!

Ти для мене цілий світ!

І хоч я мала дитина,

Хоч мені лиш кілька літ,

Та тебе, матусю мила,

Я кохаю над життя

І бажаю: будь щаслива,

Наче квітка весняна!

(І. Савицька)

***

Мамочке подарок

Мамочке подарок

Из цветной бумаги

Вырежу кусочек.

Из него я сделаю

Маленький цветочек.

Мамочке подарок

Приготовлю я.

Самая красивая

Мама у меня!

(О. Чусовитина)

***

Моїй матінці

Мамо люба, добра, мила…

Як іще назвать тебе?

Це ж для мене ти пошила

З шовку плаття голубе.

Ти мені читаєш книжку,

Хочеш розуму навчить.

Ляжу спати – ходиш

Все боїшся розбудить.

Захворію хоч злегенька –

Цілу ніч не будеш спать.

То ж дозволь тебе, рідненька,

За усе поцілувать!

(М. Познанська)

***

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие цветы нельзя дарить на 8 марта. Они не только могут расстроить, но и, согласно приметам, способны привлечь неприятности. О том, сколько выходных будет в Украине по случаю праздника, читайте в материале по ссылке.