Детские стихи для мамы на 8 марта: трогательная поэзия к празднику
Во вторник, 8 марта Украина и мир будут отмечать Международный женский день. С праздником принято поздравлять всех женщин, дарить им цветы и подарки.
Дети к 8 марта разучивают стихи для самых близких – своих мам. В преддверии праздника OBOZREVATEL публикует подборку трогательных детских стихотворений на украинском и русском языках.
Мамине свято
Мамине свято
Я зустрічаю.
Я для матусі
Віршик вивчаю.
Я подарунок мамі роблю,
Я свою маму
Дуже люблю!
(Інна Кульська)
***
Мамині руки
Мамині руки – щедрі, робочі –
Втоми не знають з ранку до ночі.
Вранці, коли ще усі спочивають,
Сонце, напевно, вони піднімають.
Мамині руки – ніжні і мілі –
Воду ранкову з криниці носили.
Діти плескались, діти вмивались,
Сонцю і матері щиро всміхались.
(В. Грінчак)
***
Главная женщина в мире
Мамулечка, главная женщина в мире!
Тебя поздравляю с весенним я днем!
Все песни, стихи, комплименты в эфире –
О нежности, счастье, о сердце твоем!
Тебе благодарно желаю здоровья,
Счастливых, нетрудных и радостных лет,
Пусть рядышком будут навеки с тобою
Тепло и удача, и солнечный свет!
(Екатерина Шелыгина)
***
Перше слово
Коло, риску, закарлючку
На папері пише ручка.
Все з’єдналось загадково,
І з’явилось перше слово.
Здогадались, яке саме?
Наймиліше в світі – "мама".
(І. Січовик)
***
Пробудження
Снилось мені ясне сонце,
Що в хаті світило, –
А то лиш так моя мама
Дивилася мило.
Приснивсь мені легкий вітрик,
Що пестив колосся, –
А то мені моя мама
Гладила волосся.
Снилась мені ягідочка,
Як мед солоденька, –
А то мене цілувала
Мама дорогенька.
Снилось мені, що на крилах
Я вгору несуся, –
А то мене із постелі
Піднесла матуся.
(В. Бичко)
***
Тільки мама
Де шкарпетки татуся,
Окуляри дідуся,
Де сестрички рукавичка
І моя нова скарбничка,
Де комп'ютерна дискета,
Де з програмою газета,
Хто сказав кому, коли,
Як йому відповіли,
Всі маршрути і адреси,
Всі сенсації із преси,
Ціни, модні кольори,
Телефонні номери,
Як робити, як питати,
Пробачати, їсти, спати, Торт пекти і прати плями
Знають мами, тільки мами!
– От за це їм, – каже тато,
Люди влаштували свято.
(Б. Квашньов)
***
Праздник мам
Восьмое марта, праздник мам, –
Ту-тук! – стучится в двери к нам.
Он только в тот приходит дом,
Где помогают маме.
Мы пол для мамы подметем,
На стол накроем сами.
Мы сварим для нее обед,
Мы с ней споем, станцуем.
Мы красками ее портрет
В подарок нарисуем.
– Их не узнать! Вот это да! –
Тут мама скажет людям.
А мы всегда,
А мы всегда,
Всегда такими будем!
О. Высоцкая
***
Матінці
Матінко моя єдина!
Ти для мене цілий світ!
І хоч я мала дитина,
Хоч мені лиш кілька літ,
Та тебе, матусю мила,
Я кохаю над життя
І бажаю: будь щаслива,
Наче квітка весняна!
(І. Савицька)
***
Мамочке подарок
Мамочке подарок
Из цветной бумаги
Вырежу кусочек.
Из него я сделаю
Маленький цветочек.
Мамочке подарок
Приготовлю я.
Самая красивая
Мама у меня!
(О. Чусовитина)
***
Моїй матінці
Мамо люба, добра, мила…
Як іще назвать тебе?
Це ж для мене ти пошила
З шовку плаття голубе.
Ти мені читаєш книжку,
Хочеш розуму навчить.
Ляжу спати – ходиш
Все боїшся розбудить.
Захворію хоч злегенька –
Цілу ніч не будеш спать.
То ж дозволь тебе, рідненька,
За усе поцілувать!
(М. Познанська)
***
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие цветы нельзя дарить на 8 марта. Они не только могут расстроить, но и, согласно приметам, способны привлечь неприятности. О том, сколько выходных будет в Украине по случаю праздника, читайте в материале по ссылке.