Стены будут как новые: простой метод, чтобы избавиться от грязи дома

Выкрашенные стены – это удобный вариант, который обычно выбирают хозяева во время ремонта. Но не все задумываются о том, что такую поверхность легко испачкать, особенно если в доме есть маленькие дети или домашние питомцы.

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Чтобы не окрашивать стены снова можно удалить пятна самостоятельно, не используя агрессивные химические средства. OBOZ.UA нашел действенный лайфхак, который поможет справиться с этим.

Перекись водорода и пищевая сода

Сочетание этих двух ингредиентов удивит вас эффективностью. Химические свойства соды могут расщепить жесткие частицы, а перекись водорода отбелит поверхность.

Для этого смешайте 3% раствор перекиси с содой в соотношении 1:1. Нужно, чтобы образовалась густая паста. Если смесь жидкая, то добавьте еще соды.

С помощью губки нанесите пасту на необходимые участки и осторожно все протрите, пока не исчезнут пятна. Затем еще раз протрите стену влажной тряпкой из микрофибры, чтобы удалить остатки смеси и грязи.

Такой простой, но действенный метод вернет "свежий" вид стенам в доме и вам не придется тратить деньги на новую краску.

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