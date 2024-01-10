Не уксусом: чем помыть окна, чтобы они идеально блестели

Мытье окон может стать настоящим испытанием из-за постоянных разводов – их трудно избежать. Даже дорогостоящие средства иногда оставляют следы.

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Среди домашних лайфхаков популярным является использование уксуса или газет, однако последние могут чернилами повредить рамы. Чем еще можно помыть окна до блеска без разводов – рассказало издание Express.

Известно, что белый уксус является отличным природным компонентом для мытья окон, но существенный минус – это резкий кислотный запах, который долго не выветривается из комнаты.

Независимо от техники мойки и чистящих средств на стеклах почти всегда остаются небольшие пятна и разводы.

Эксперты Keen Clean рекомендуют использовать довольно неожиданный натуральный продукт. Речь идет о чайных пакетиках. Не следует их выбрасывать вместе с кухонным мусором. Профессионалы по уборке утверждают, что черный чай является лучшим раствором для очистки стекла.

Шаг 1. Возьмите использованные чайные пакетики. Это должен быть обычный черный чай без ароматизаторов и красителей. Храните пакетики в отдельной коробке, пока их не накопится достаточное количество.

Шаг 2. 10-15 использованных чайных пакетиков следует замочить в горячей воде до охлаждения. Смесь должна стать темно-коричневой. Затем перелейте раствор в пульверизатор.

Шаг 3. Щедро разбрызгайте раствор на грязные окна и вытрите излишки резиновым ракелем.

Шаг 4. Используйте несколько листов старой газеты – бумага должна быть плоской.

Шаг 5. Протирайте вниз или поперек в одном направлении и слегка нажимайте.

По сравнению со стандартными тряпками и полотенцами, у газеты достаточно жесткая структура. Она не расслаивается и не оставляет ворсинок. Можно использовать и салфетки из микрофибры. А вот рамы лучше вытереть бумажным полотенцем, чтобы газетные чернила не оставили пятен.

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