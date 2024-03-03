Старшие поколения не понимали: какие слова были привычны для молодежи в СССР
Сленг – это неотделимая часть любого языка, а сленг советской эпохи – это отдельный пласт лексики, отражающий уникальные особенности того времени. С помощью жаргона тогдашняя молодежь пыталась отделиться от взрослых и протестовать против официальной идеологии и цензуры.
У советской молодежи свой особый диалект ясно сформировался в 1960-80 годах. OBOZ.UA собрал подборку популярнейших слов, которые были в лексиконе каждого юного гражданина СССР.
Подростки и молодые люди, проживавшие в Советском Союзе, не имели возможности свободно выражать собственную неповторимость и особенности. Комсомол (коммунистический союз молодежи) следил за всеми и являлся инструментом, которым власть диктовала юным гражданам официально определенный стиль поведения, моральные и эстетические ценности, в которых не было места для индивидуализма.
Но со временем молодежь все больше начинала попадать под влияние ненавистного Запада, поэтому в СССР появились не только новые идеи, впечатления и т.д., но и сленг, в котором многие слова были заимствованы из английского языка.
Сленг 1960 годов
Котлы – наручные часы;
Хилять - медленно ходить;
Шузы на каше – обувь на толстой подошве из белого синтетического каучука;
Бродвей – центральная улица любого города;
Мани – деньги;
Шнурки в стакане – выражение, означавшее, что родители дома;
Совпаршив - искаженное сокращение "совпошив", то есть вещи, произведенные в СССР;
Музыка на костях – метод записи самопальных музыкальных пластинок на рентгеновских снимках;
Стилять – танцевать.
Сленг 1970 годов
Полис – полиция;
Герла – девушка;
Хайер – длинные волосы;
Попилить хаер – подстричь волосы;
Фaкмен – неприятный человек, неудачник;
Дpинчить до кpейзы – пьянствовать.
Сленг 1980 годов
Сейшн – концерт;
Утюг – спекулянт, скупающий у иностранцев вещи и валюту;
Аскать – просить деньги на улице у прохожих;
Береза — добровольцы, которые помогали милиционерам проводить воспитательные санкции в отношении неформальной молодежи.
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