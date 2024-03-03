Старшие поколения не понимали: какие слова были привычны для молодежи в СССР

Сленг – это неотделимая часть любого языка, а сленг советской эпохи – это отдельный пласт лексики, отражающий уникальные особенности того времени. С помощью жаргона тогдашняя молодежь пыталась отделиться от взрослых и протестовать против официальной идеологии и цензуры.

У советской молодежи свой особый диалект ясно сформировался в 1960-80 годах. OBOZ.UA собрал подборку популярнейших слов, которые были в лексиконе каждого юного гражданина СССР.

Подростки и молодые люди, проживавшие в Советском Союзе, не имели возможности свободно выражать собственную неповторимость и особенности. Комсомол (коммунистический союз молодежи) следил за всеми и являлся инструментом, которым власть диктовала юным гражданам официально определенный стиль поведения, моральные и эстетические ценности, в которых не было места для индивидуализма.

Но со временем молодежь все больше начинала попадать под влияние ненавистного Запада, поэтому в СССР появились не только новые идеи, впечатления и т.д., но и сленг, в котором многие слова были заимствованы из английского языка.

Сленг 1960 годов

Котлы – наручные часы;

Хилять - медленно ходить;

Шузы на каше – обувь на толстой подошве из белого синтетического каучука;

Бродвей – центральная улица любого города;

Мани – деньги;

Шнурки в стакане – выражение, означавшее, что родители дома;

Совпаршив - искаженное сокращение "совпошив", то есть вещи, произведенные в СССР;

Музыка на костях – метод записи самопальных музыкальных пластинок на рентгеновских снимках;

Стилять – танцевать.

Сленг 1970 годов

Полис – полиция;

Герла – девушка;

Хайер – длинные волосы;

Попилить хаер – подстричь волосы;

Фaкмен – неприятный человек, неудачник;

Дpинчить до кpейзы – пьянствовать.

Сленг 1980 годов

Сейшн – концерт;

Утюг – спекулянт, скупающий у иностранцев вещи и валюту;

Аскать – просить деньги на улице у прохожих;

Береза ​​— добровольцы, которые помогали милиционерам проводить воспитательные санкции в отношении неформальной молодежи.

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