Станут украшением: лучшие висячие растения для дома

Висячие комнатные растения – отличный выбор для тех, кто хочет оживить даже небольшое пространство с помощью натуральной зелени. Они обладают прекрасными декоративными качествами, с их помощью можно создавать вертикальные зеленые композиции и украшать целые стены, а также их легко размещать в подвесных горшках и на высоких полках, чтобы они не занимали место в комнате. Но в этом случае убедитесь, что вы можете их достаточно удобно поливать.

Одним словом, от висячих растений одни плюсы. Но какие виды выбрать? OBOZREVATEL составил список висячих растений, за которыми просто ухаживать и которые очень хорошо украсят ваш дом, не требуя при этом особых условий содержания.

Эпипремнумы

Эпипремнумы, которых еще называют сциндапсусы или пото – самый лучший выбор даже для новичка. Существует несколько видов этой домашней лианы: с яркой зеленой, пятнистой или пестрой сердцевидной листвой. Выбрать можно по своему вкусу. Эпипремнумы очень быстро растут, легко размножаются и максимально неприхотливы в уходе. В доме лучше держать сразу несколько стеблей, потому что растут они нитью и для создания красивой зеленой массы лучше их группировать.

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Филодендроны

Это близкие родственники эпипремнумов, о которых можно сказать примерно все то же, что и о растениях из предыдущего пункта. Разве что выбор окраски листьев у филодендронов даже больше. Они могут быть нежно-зелеными, пестрыми, полосатыми, разноцветными и даже существуют виды с резными листочками.

Хлорофитумы

Растения этого вида отличаются удлиненными узкими листьями, которые свисают с горшка красивым пышным султаном. А еще способностью выпускать усы с маленькими растениями на концах – таков у хлорофитумов способ размножения. Выбрать можно среди полосатых и однотонных видов и листьев разной крупности. Все хлорофитумы весьма неприхотливы в уходе.

Английский плющ

Этому растению не нужно ни много тепла, ни вдосталь солнечного света. Его можно даже забыть полить – английский плющ прекрасно впитывает влагу прямо из воздуха. Потому он подходит даже для очень влажных и темных помещений. Он довольно быстро набирает пышную лиственную массу, а его листочки похожи на темно-зеленые трехпалые ладошки с красивыми светлыми прожилками.

Рипсалис

Это растение еще называют омеловым кактусом или прутовиком. Да, это суккулент. Так что загубить его плохим уходом практически невозможно. Растение имеет вид пушистого переплетения палочковидных зеленых побегов и вовсе лишено колючек, хоть и относится к кактусовым. А при правильном уходе Рипсалис еще и цветет цветами весьма экзотического вида.

Крестовник Роули

И снова суккулент. Причем необыкновенно красивый. Веточки крестовника Роули похожи на настоящее ожерелье – он выпускает ряд сочных шаровидных листочков на тонких побегах. Выглядит это невероятно нежно и экзотично. Единственное, что может причинить растению настоящий вред, так это перелив. Поэтому крестовник лучше забыть полить, чем увлажнить лишний раз.

Крестовник Геррейна

Снова рядом идут растения-родственники. Для крестовника Геррейна справедливо все, что и для крестовника Роули, отличают их между собой только форма листьев. Если у предыдущего вида это мелкие шаровидные листочки, то данное растение выпускает ряд сердцевидных листков, которые могут быть от зеленого до фиолетового цвета, в зависимости от освещения.

Ампельная традесканция

Кстати, о фиолетовых листочках. Этим цветом отличается такая привычная и неприхотливая ампельная традесканция. Однако ярко-фиолетовой она будет только в местах с ярким освещением. При нехватке солнечного света она приобретет зеленый цвет – не менее красивый, но не такой экзотический.

Апорокактусы

Да, мы снова вернулись к кактусам. На этот раз речь идет о группе видов, чьи листья имеют вид свисающих вниз плетей. Апорокактусы очень неприхотливы к почве, но любят достаточно высокую влажность воздуха. Хороших хозяев растение порадует эффектным цветением – цветы апорокактусов выглядят весьма экзотично и нередко яркий цвет.

Дисхидия

Среди всех домашних лиан дисхидии выделяют необычные округлые листочки, напоминающие мелкие монетки. Она выглядит очень нежно и занимает удивительно мало места, ведь это компактное растение. Лучше всего она чувствует себя именно в подвесных горшках, откуда разрастается очень красивым зеленым каскадом и может иногда очень эффектно цвести. Впрочем, дисхидия достаточно требовательна к влажности воздуха, поэтому ее придется не только вовремя подливать, но и опрыскивать.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о комнатных растениях с наиболее продолжительным периодом цветения.

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