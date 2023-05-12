Станет украшением сада: чем подкормить лилии для безупречного цветения

Прекрасные лилии украсят любую клумбу и освежат насыщенным ароматом. Вырастить яркие и пышные лилии не сложно, это не слишком прихотливое растение. Однако без правильной подкормки она может погибнуть.

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Специалисты советуют дважды провести подкормку лилий в весеннюю пору. Как обеспечить безупречное цветение и какие удобрения любят лилии – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как выбрать удобрение в зависимости от типа почвы

Удобрения можно вносить:

перед началом бутонизации

во время цветения

на этапе завершения цветения.

Важно обратить внимание на тип почвы, в которой растут цветы.

Суглинистый или глинистый тип

Перед высадкой нужно внести органическое удобрение, например навоз. Также следует добавить на грядку торф или песок и тщательно перекопать почву.

Песчаный или известковый тип

Такие типы почвы нуждаются в большом количестве органических удобрений. Перед посадкой лилии грядку также нужно перекопать.

Торфяной тип

В торфяную почву нужно внести минимум два ведра глины и четыре ведра песка. Только в таком случае грядка будет пригодной для высадки лилий.

Весенняя подкормка для лилий

В начале весны, как только сойдет снег, почву можно насытить аммиачной селитрой и мочевиной.

Но если вы не успели сделать раннюю подкормку – не беда. Оптимально вносить удобрения именно в мае. Когда сойдут ростки, разведите в воде аммиачную селитру в пропорции 2 столовых ложки удобрения на 1 литр воды и полейте ею корни лилии.

Также можно обработать ростки бордоской смесью – она защитит растение от вредителей и болезней.

Когда появятся бутоны, специалисты советуют вновь внести разведенную в воде аммиачную селитру или калимагнезию. Последнюю разводят в воде в соотношении 15 г на 10 л воды.

Идеально подойдет и древесная зола. Ее нужно просто рассыпать по грядке. На 1 квадратный метр вносят 100 г удобрений. Зола укрепит лилию и сделает аромат более насыщенным.

В конце лета рекомендуют сделать фосфатную подкормку. Используют сульфат калия и суперфосфат. Это нужно, чтобы луковица восстановилась и окрепла до следующего сезона.

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