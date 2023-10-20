Стаканы будут блестеть, как на витрине: что добавить в посудомойку, чтобы улучшить качество мытья

Независимо от того, моете ли вы стеклянную посуду вручную или в машине, вероятно вы сталкивались с такой проблемой – после очистки стекло все равно выглядит мутным. Причин этому может быть несколько: жесткая вода, неподходящее моющее средство или его избыток, перегрузка посудомойки.

OBOZ.UA разбирался, что нужно сделать, чтобы вернуть стаканам и не только блеск. И начать нужно с того, чтобы определить, из-за чего именно ваши стаканы потускнели.

Жесткая вода

Чтобы удалить из водопроводной воды хотя бы часть солей, делающих ее жесткой, следует установить смягчитель или фильтр. Также раз в 2-3 месяца промывайте посудомоечную машину с помощью специальной таблетки. Она почистит прибор изнутри и удалит из него накипь, которая может попадать в воду во время мытья.

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Избыток моющего средства

Много – не всегда значит хорошо. Например, когда речь идет о любых моющих средствах, чрезмерность всегда приводит к нежелательным последствиям. Поэтому обязательно возьмите то, которым вы пользуетесь, и внимательно прочтите инструкцию. Отрегулируйте использование в соответствии с ней. Эксперты говорят, что лучше положить меньше средства – оно все равно справится с грязью – чем переусердствовать, и тогда оно не смоется полностью.

Также не следует использовать просроченные жидкости и порошки. Они тоже могут давать мутный налет на посуде. А еще попробуйте выставить более высокую температуру мытья. Горячая вода лучше растворяет грязь и отмывает предметы.

Перегрузка посудомойки

Если вы слишком плотно укладываете посуду в посудомойку, это приводит к тому, что вода хуже омывает предметы. Соответственно, снижается качество и мытья, и полоскания. Старайтесь не ставить тарелки и миски друг на друга, оставляя вокруг каждого предмета достаточно места. Вы не сэкономите таким образом, а наоборот – вам придется перемывать посуду снова.

Бонус – как почистить тусклые столовые приборы и стаканы

Если вы используете посудомоечную машину, вы можете легко вернуть блеск тусклому столовому серебру. Для этого просто возьмите кусочек пищевой фольги, сомните его и положите в отдел, куда складываются для мытья приборы. Он поможет механически очистить вилки, ложки и ножи и убрать с них даже стойкие пятна. Фольга также поможет очистить стаканы. Но следите при этом, чтобы кусочек был не слишком маленьким и не застрял в деталях машины.

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