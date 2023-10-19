Как отмыть пожелтевшие тарелки: помогут три привычных кухонных продукта

С белыми предметами, в частности с посудой, может сслучаться такая неприятность, как пожелтение. На тарелках оно может возникать из-за остатков пищи, пятна жира, неподходящего ухода.

К счастью, проблему можно решить. И понадобятся для этого простые подручные средства, которые стоят недорого и продаются в любом магазине. OBOZ.UA рассказывает о самых эффективных из них.

Лимонная кислота

Сухой порошок пищевой лимонной кислоты можно использовать одновременно и как растворитель, который справится со стойкими пятнами, и как легкий абразив, устраняющий загрязнение механически. Для этого нужно намочить пожелтевшие тарелки и посыпать их порошком кислоты. В таком состоянии предметы оставляют на 20 минут, чтобы средство успел подействовать, а затем протирают с помощью губки и ополаскивают. Работать при этом лучше в перчатках, чтобы защитить кожу рук.

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Сода и перекись водорода

Эти два средства в сочетании дают даже лучший эффект, чем лимонная кислота. Чтобы воспользоваться силой соды и перекиси, смешайте их в равных пропорциях и равномерно нанесите на тарелки, которые вы планируете почистить. Также через 20 минут протрите поверхность посуды губкой и промойте под водой. Кроме отбеливания такая чистка обеспечит еще и дезинфекцию.

Горчичный порошок

Это средство отлично обезжиривает поверхности и мягко очищает их. Но на обработку пожелтевших тарелок с помощью горчичного порошка придется потратить достаточно много времени. Возьмите 250 граммов сухого средства и разведите его в большой миске горячей воды. В этот раствор сложите тарелки и оставьте их замачиваться на 10 часов. Когда посуда хорошо отмокнет, просто вымойте ее обычным способом. Она должна снова засиять белизной.

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