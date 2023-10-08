Средство из трех компонентов позволит надолго избавиться от пыли: как приготовить собственноручно

Пыль быстро оседает на разные поверхности, создавая неуютную атмосферу в доме. Влажную уборку рекомендуется проводить раз в неделю, но все зависит от загрязнения.

OBOZREVATEL нашел действенный способ, который поможет быстро справиться с этой проблемой. Вам не нужно покупать дорогостоящие химические средства.

Для того, чтобы надолго избавиться от пыли, выбирайте ингредиенты, которые имеют в составе "отталкивающие" грязь вещества. Эти продукты есть почти в каждом доме. Вам понадобится уксус, дистиллированная вода и любое эфирное масло.

В стакане воды смешайте две столовые ложки уксуса и добавьте несколько капель эфирного масла, которое вам нравится. Столовый уксус можете заменить яблочным, он имеет не такой резкий аромат.

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Смочите в растворе чистую тряпку из микрофибры и протрите требуемые поверхности. Благодаря уксусу, вы избавитесь от стойких пятен, а эфирное масло наполнит дом приятным запахом. Или можете распылить раствор с помощью пульверизатора и протереть все салфеткой.

Перед уборкой, откройте окна, чтобы пыль не оставалась в комнате. Начинайте очищать шкафы и постепенно спускайтесь ниже, чтобы весь мусор и грязь падали на пол.

Также никогда не используйте только сухую тряпку, чтобы избавиться от пыли, потому что так, вы только разнесете грязь на другие поверхности.

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