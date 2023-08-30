Как быстро почистить швабру после уборки: лайфхак

Все чаще в наших домах можно встретить такой удобный хозяйственный инструмент, как швабра со съемной насадкой, которую можно отдельно промыть. Они более легкие, менее громоздкие, лучше достают в углы и под мебель. Но создают новую дополнительную задачу – уход за насадкой. Чтобы она хорошо отмывала полы и была гигиеничной, ее нужно соответствующим образом очищать.

Видео дня

OBOZREVATEL собрал основные советы на этот счет. Если их придерживаться, швабра прослужит долго и не потеряет своих качеств.

Стирка в машине

Хорошая новость заключается в том, что большинство насадок для таких швабр пригодны для машинной стирки. Чтобы убедиться, что это безопасно, внимательно прочтите этикетку к инструменту.

Если этикетка не сохранилась по тем или иным причинам, присмотритесь к материалу, из которого изготовлена насадка. Микрофибру можно смело отправлять в барабан. Так же, как и хлопок.

Ручная стирка

В любом случае, насадку для швабры можно стирать вручную. При этом можно использовать как хозяйственное мыло, так и обычные средства для стирки – порошки, гели и т.д. Для стирки можно использовать достаточно горячую воду – она лучше очистит материал. Насадки также выдерживают предварительное замачивание.

Срок годности насадок для швабров

При машинной стирке срок годности насадки сокращается. Так хлопок может выдержать, не утратив своих свойств, не больше 50 циклов. Микрофибра более устойчива, ее можно стирать сотни раз. Но при этом необходимо выбирать режим для синтетических тканей и не превышать рекомендованную температуру.

Основные предостережения

Материал, из которого изготавливают насадки для швабров, в любом случае не рассчитан на использование кондиционера для белья или отбеливателя. Кондиционер сделает его менее гигроскопичным и насадка быстро утратит свои свойства. А отбеливатель со временем повредит волокна ткани.

Также насадки нельзя сушить в машине. Их нужно развешивать на открытом воздухе. Если хотите продезинфицировать насадку, разместите ее под прямыми солнечными лучами – ультрафиолет убьет микробов, которые могут находиться в волокнах.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как очистить от посуды пригоревший жир без трения.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.