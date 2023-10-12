Сразу испортятся: какие вещи категорически нельзя стирать в машинке

Появление доступных бытовых стиральных машин моментально решило проблему одного из наиболее тяжелых видов домашнего труда. Теперь все, что нужно сделать с одеждой, это загрузить ее в барабан, а затем вовремя достать и высушить. Но иногда мы слишком сильно полагаемся на этот прибор. Существует целый список вещей, которые нельзя закладывать в стиралку – это их испортит.

OBOZ.UA собрал мнения экспертов по этому поводу. И вот список вещей, которым нужна ручная стирка или химчистка. В списке мы не учитывали таких очевидных вариантов, как шелк, шерсть или натуральная кожа.

Вышитые сорочки

Машинная стирка слишком груба для такого способа декорирования одежды, как вышивка. Да, определенное количество циклов в барабане вышиванка способна выдержать, но вскоре нити начнут распушиваться и в результате такой уход может привести к повреждению отделки. Поэтому вышитые сорочки лучше бережно стирать вручную. Это же касается одежды, щедро украшенной пайетками, стразами, бисером, камнями и т.д.

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Купальники и термобелье

Как правило, такая одежда содержит высокотехнологичные волокна, которые помогают ей держать форму. При машинной стирке, особенно при отжиме, эти волокна могут растягиваться, деформироваться и даже разрываться, что полностью разрушает функциональность вещей. Поэтому эксперты советуют стирать купальники и термобелье вручную или, по крайней мере, на специальном режиме без выкручивания.

Костюмы и галстуки

Деловые костюмы и некоторые аксессуары к ним, как галстуки, шьют из качественных тканей, требующих деликатной чистки. В барабане стиралки они деформируются и разрушаются. Даже полусинтетическая костюмная ткань плохо переносит такой уход. Также машинная стирка способна полностью выводить из строя флизелиновые ленты, подплечники и другие детали костюма, помогающие ему держать форму. Поэтому здесь вряд ли могут быть какие-нибудь исключения – эту одежду чистят только химически.

Бюстгальтеры

Главная задача этого типа белья, это обеспечивать должную поддержку. Для этого конструкторы придумывают сложный крой бюстгальтеров и выбирают для них качественные материалы. Стирка в машине легко деформирует чашки и бретели, что портит вещь безвозвратно и превращает удобное бра в очередной инструмент пыток. Это если не вспоминать о кружевах, которые можно легко повредить, и крючках, способных зацепиться за другие вещи и наделать в них дыр. Поэтому бюстгальтеры эксперты рекомендуют стирать исключительно вручную и не выкручивать.

Вещи, покрытые шерстью домашних животных

А это уже риск испортить не саму вещь, а вывести из строя стиральную машину. Кошачья, собачья и другая шерсть во время стирки смывается с ткани и футболка или джинсы потом действительно будут выглядеть чистыми. Но сами шерстинки, намокнув, будут прилипать к деталям механизма. Наличие таких "отложений" внутри приводит к развитию на них бактерий и плесени, а еще создает механические засоры, которые могут сломать стиралку или забить трубы. Поэтому перед тем, как положить одежду, в которой вы играли со своими любимцами, в машину, ее нужно как следует почистить щеткой или липким валиком.

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