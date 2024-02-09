Сработает за 15 минут: чем прочистить забитую раковину

Засорившиеся раковины – частая проблема на кухне. Остатки пищи, жир и грязь, а в ванной еще и волосы, приводят к образованию устойчивых накоплений, препятствующих водостоку.

Предотвращение образования засоров в раковине имеет решающее значение для поддержания ее функциональности. Эксперты рассказали об эффективном методе, который устранит проблему уже через 15 минут.

Экологический лайфхак

Засоры вызывают много последствий – от ухудшения функционирования раковины до появления неприятного запаха. В самых сложных случаях придется вызвать сантехника, но если засор не критический – можно легко справиться самостоятельно. Пригодятся подручные средства.

Специалисты из компании Hero Plumbing рассказали о практичном и недорогом способе самостоятельно прочистить канализацию.

Пищевая сода – экологичное, безопасное и очень мощное очистительное средство, которое быстро избавит от засоров.

Сода и уксус в сочетании вызывают химическую реакцию, способствующую расщеплению клубков в забитых стоках. Раствором можно отмыть раковину, унитаз, душ или ванную. Уксус сравнительно мягкий, чтобы не повредить трубы, но достаточно жесткий, чтобы растворить органический материал засорения.

Как промыть раковину

Вам понадобится:

пищевая сода;

уксус;

горячая вода.

Сначала насыпьте соду в засоренный слив. Потребуется примерно одна чашка или 250 г. Количество соды зависит от размера и длины канализации.

Далее влейте горячую воду, смешанную с уксусом. Вы увидите, как появятся пузырьки, как только уксус вступит в контакт с пищевой содой.

Подождите не менее 15 минут, затем залейте горячую воду в канализацию.

Эксперты объяснили: "Это очистит канализацию, не разъедая ее. Медленно выливайте горячую воду (можно даже кипяток) в слив раковины и используйте перчатки, чтобы не обжечь кожу".

Подождите, пока канализация остынет, прежде чем снова пользоваться раковиной, душем, ванной или туалетом. На это уйдет около 30 минут.

Это решение очень эффективно, когда речь идет о мелких повседневных проблемах с засорениями.

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