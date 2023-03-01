Как самостоятельно прочистить засорившуюся раковину: способы с магическим эффектом

Слив раковины в ванной и кухне может легко заблокироваться различными накоплениями: жиром, волосами, мыльной пеной и т.д., поэтому важно знать, как справиться с этой распространенной проблемой. Слив можно легко очистить,так что не всегда потребуется вызвать сантехника.

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Есть несколько эффективных лайфхаков, которые помогут быстро разблокировать раковину. Детали рассказало издание Express.

О неполадках со сливной системой могут свидетельствовать неприятные запахи, странные звуки и медленное стекание воды. Это первые признаки того, что нужно как можно быстрее очистить засор.

Пищевая сода и уксус

С помощью этого простого и дешевого способа можно предотвратить серьезную закупорку раковины. Сода также сможет эффективно очистить унитаз.

Сначала следует вскипятить воду и вылить кипяток в слив раковины – он должен растворить органику. После этого непосредственно в отверстие засыпьте пищевую соду. Через несколько минут влейте чашку белого уксуса. Смесь должна зашипеть. Произойдет химическая реакция, необходимая для очистки грязи, которая создает закупорку. Затем снова вскипятите чайник воды и вылейте в канализацию.

Можно действовать по схеме: кипяток – чашка соды – снова кипяток, не добавляя уксус. Но важно дать соде подействовать и подождать минимум 5 минут, прежде чем вливать вторую порцию воды.

Стиральный порошок

Стиральный порошок может эффективно очистить ливень, утверждают профессионалы. Они советуют насыпать в проем две столовые ложки стирального порошка, а затем промыть его кипятком. Обработку, возможно, придется повторить несколько раз, в зависимости от того, насколько сильно засорение.

Дренажная змейка

Можно использовать дренажную змейку. Осторожно опустите провод в канализацию, пока не почувствуете препятствие. Затем раскрутите катушку на ручке. При вращении вы должны почувствовать, что засор начинает двигаться и разрываться. Осторожно продолжайте, пока сопротивление не прекратится.

Выньте змейку, откройте кран и посмотрите, свободно ли стекает вода. Если это не помогло, повторите попытку.

Проволка

Для тех, у кого нет дренажной змейки под рукой, специалист по сантехнике предложил попробовать быструю альтернативу, сделанную своими руками. Для разблокирования и очистки сливов можно использовать выпрямленную проволочную вешалку или сетчатую проволоку.

Так же, как и в случае со сливной змейкой, осторожно протолкните проволоку вниз пробки, пока не найдете засор. Постепенно нажимайте сильнее, пока засор не протолкнется.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как отмыть до блеска кухонную раковину.

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