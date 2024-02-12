Спатифиллум может зачахнуть в мгновение: названа ошибка, которой следует избегать

Спатифиллум, или же женское счастье – удивительно элегантное комнатное растение, которое радует глаз своими темно-зелеными листьями и большими белыми цветками, и при этом не требует сложного ухода. Но иногда он может опускать листву и принимать вялый вид.

В чем здесь может быть проблема и как ей помочь? OBOZ.UA поинтересовался советами опытных любителей комнатного садоводства.

Хорошая новость заключается в том, что такое поведение растения не означает, что оно действительно плохо чувствует себя – заболело или повреждено. Достаточно исправить одну небольшую ошибку в уходе и уже через несколько часов спатифиллум вернет себе здоровый вид.

И ошибка эта – пропущенный полив. Дело в том, что женское счастье очень чувствительно к уровню увлажненности почвы. Если количество воды в земле падает ниже определенного комфортного для растения, оно опускает листья. Вид при этом спатифиллум имеет довольно грустный. Но это всего лишь означает, что нужно срочно полить цветок.

Но учтите, что жить в болоте эти цветы тоже не любят. Поэтому перелив – тоже не выход, из-за этого у спатифиллума могут загнить корни. И тогда растение действительно погибнет.

Как правильно следить за влагой в горшке с растением? Просто проверяйте пальцем состояние почвы. Если верхний слой стал сухим на глубину 2-3 см, пришла пора полива. Воды ему не жалейте, но при этом позаботьтесь, чтобы горшок со спатифиллумом имел дренажное отверстие, через которое могут вытекать все излишки жидкости.

Эксперты говорят, что оптимальный режим полива для спатифиллума – 2-4 раза в неделю в зависимости от условий освещенности и температуры. Воду нужно брать мягкую – отстоянную или отфильтрованную – комнатной температуры.

И даже несмотря на то, что опущенные листья – это всего лишь сигнал растения, постарайтесь не доводить до момента, когда оно вынуждено будет вам его подавать. Так спатифиллум будет лучше и чаще цвести.

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