Спасет от фитофторы: лучшее удобрение, которое оздоровит помидоры

Фитофтороз – одно из самых распространенных заболеваний томатов, которое может привести к значительной потере урожая. Чтобы защитить растения от этого недуга, важно принимать профилактические меры и правильно их подкармливать.

Существует немало методов подкормки помидоров и борьбы с фитофторой. Однако не все они приносят желаеміе результаті, поєтому издание Добрые Новости поделилось методом, который позволит вам забыть об этом грибковом недуге.

Наверное, если вы выращивали помидоры, то сталкивались с тем, что на листьях появлялись бурые пятна с белым или серым налетом. Это означает, что фитофтора поразила ваше растение и совсем скоро вы можете потерять свой урожай.

Самая распространенная причина появления этого заболевания – недостаток питательных веществ. Если почва недостаточно подкормлена, растение не получает достаточно микроэлементов для того, чтобы иммунитет был в состоянии бороться с инфекциями.

Конечно, есть способы борьбы с фитофторозом, когда он уже проявился, но лучше принять меры, чтобы предотвратить появление этой неприятной болезни.

Зола

Для того чтобы улучшить состояние растения, укрепить его иммунитет и устойчивость к болезням можно использовать золу. Для того чтобы она сработала как можно лучше, следует через неделю после посадки помидоров посыпать ею междурядья.

Когда плоды начнут завязываться, нужно проделать эту процедуру еще раз. В таком случае ваш урожай будет защищен от появления фитофторы и других болезней.

Схема посадки помидоров

Еще одной распространенной причиной фитофтороза является неправильная схема посадки помидоров. Если кусты расположены слишком близко друг к другу, то грибку гораздо проще распространяться. Поэтому перед посадкой культуры следует подробно исследовать все ее особенности и следовать советам экспертов.

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