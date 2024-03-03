Как вырастить морковь сладкой и ровной: советы дачникам

Морковь – это один из самых популярных овощей на украинском столе и грядках. Выращивать ее не сложно, но чтобы получить сочные, сладкие и ровные корнеплоды, нужно знать некоторые секреты.

О том, что стоит сделать, чтобы ваши морковки были хорошими и на внешний вид, и на вкус, рассказывает OBOZ.UA. Следуя этим несложным советам, вы непременно получите урожай, который приятно удивит.

Сорт моркови

Сорт моркови следует выбирать, опираясь не только на интуицию. Например, длинноплодные виды можно сажать только если у вас легкая и рыхлая почва. В противном случае, лучше выбирать круглые сорта.

Кислотность почвы

Именно от кислотности почвы зависит то, будет ли морковь сладкой или нет. Если ваша земля слишком кислая, то помочь может известь. Просто внесите от 200 до 400 граммов (в зависимости от кислотности) на квадратный метр грядки. Также выровнять pH почвы поможет зола.

Подкормка

Сделать морковь более сладкой можно также с помощью правильной подкормки.

К примеру, вы можете взять 2 столовые ложки комплексного удобрения под названием нитроаммофоска, добавить к нему примерно 6-7 кристаллов марганцовки или стакан золы и растворить это все в 10 литрах воды. Этим раствором следует поливать растения раз в неделю в течение 2-3 недель.

Также, если ваша почва не имеет повышенной кислотности, можно приготовить удобрение из борной кислоты. Все что следует сделать, это растворить 1 чайную ложку в 10 литрах воды и поливать растения раз в 5-7 дней в течение 2-3 недель.

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