Как поливать спатифиллум зимой, чтобы не гнили корни: советы

Спатифиллум – это популярное комнатное растение, которое еще называют, "женское счастье" или "лилия мира". Вазон неприхотлив в уходе, но все же нужно обеспечить благоприятные условия для роста и развития в зимний период.

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Хозяйки допускают распространенную ошибку, что приводит к гниению корней. OBOZ.UA нашел советы, которые помогут избежать этого.

Спатифиллум выбирают не только за красивые белые цветы и яркие листья, но и за то, что растение способно очищать воздух в помещении от углекислого газа и обогащать его кислородом. Также лилия мира может полностью нейтрализовать пять самых опасных токсинов: бензол, аммиак, формальдегид, трихлорэтилен и ксилол. Поэтому следует выбрать правильные методы ухода, чтобы обеспечить чистый и свежий воздух в квартире.

Полив

Корни вазона очень чувствительны к чрезмерному количеству воды. Это может привести к быстрому гниению и гибели растения. Важно обратить внимание на полив, особенно зимой. Сократите увлажнение и избегайте воды из-под крана, так как она содержит химические вещества, которые только навредят спатифиллуму.

Для того, чтобы лилия мира росла и развивалась, используйте фильтрованную воду комнатной температуры, поскольку слишком холодная жидкость может вызвать стресс для растения.

Поливайте только тогда, когда почва сверху сухая. Если вы заметили, что растение начинает увядать, то скорее всего, ему нужно больше воды, а желтые листья – это признак чрезмерного увлажнения.

Ранее OBOZ.UA публиковал пять правил, которые помогут правильно поливать комнатные растения зимой.

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