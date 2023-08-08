Спасает не всегда: что нельзя мыть и стирать кислородным порошком

Кислородный порошок – это экологичный и безопасный для здоровья человека отбеливатель, содержащий перкарбонат натрия, объединяющий перекись водорода и соли. Такое средство эффективно борется со стойкой грязью и неприятным запахом.

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Порошок в горячей воде образует кислород и именно это помогает быстро избавиться от нежелательных пятен. Но OBOZREVATEL нашел вещи и поверхности, которые нельзя стирать и чистить этим средством.

Отбеливатель не имеет резкого запаха, поэтому хозяйки часто используют его не только для стирки, но и при уборке и прочистке труб. Но некоторым вещам это может навредить.

Кислородным порошком нельзя стирать вещи из шерсти, шелка и одежду, на которой есть отделка из кожи и кожзама. Также порошок может испортить вещи на которых есть деревянные пуговицы.

Во время уборки следует избегать некоторых поверхностей, чтобы не повредить их. К примеру, таким средством нельзя очищать линолеум и предметы из алюминия. Также избегайте попадания на лакированные и полированные поверхности.

Сначала протестируйте порошок на незаметном участке, чтобы проверить, не повредит ли он мебели.

При использовании порошка не забывайте одевать перчатки, потому что он может вызвать аллергическую реакцию.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, чем можно заменить химические средства для стирки, чтобы вывести тяжелые пятна и отбелить одежду.

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