Как быстро заснуть в любых условиях: 5 действенных способов

Качественный сон – это важная часть нашего отдыха, помогающая набраться сил и восстановиться после рабочего дня. В современном мире люди все чаще уделяют меньше внимания здоровому сну и этим вредят своему здоровью.

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Если вы не можете быстро заснуть, то это не нужно игнорировать. OBOZREVATEL нашел пять действенных способов, которые помогут справиться с этой проблемой и наладить свой сон.

Техника "4-7-8"

Такую технику изобрел доктор Эндрю Уэйл, упражнения помогут расслабиться и успокоиться. Для этого поставьте кончик языка за передние верхние зубы и полностью выдохните, должен образоваться легкий свист. Закройте рот и вдохните носом, считая до 4. Задержите дыхание, считая до 7. Затем выдохните через рот, считая до 8. Повторите это упражнение трижды и почувствуете, как тело расслабляется.

Военная техника

Воздушнодесантная школа ВМС США разработала программу, которая помогает пилотам заснуть через две минуты или менее даже после кофе и выстрелов. Сначала необходимо расслабить мышцы лица. Затем опустите плечи и руки. Выдохните, чтобы расслабить грудную клетку. Расслабьте ноги и представте, что вы в спокойном, мирном месте. Если это не сработает, повторите "не думай" в течение 10 секунд.

Одинаковое время сна

Внутренние часы организма человека помогают быть бодрым днем и сонным ночью. Поэтому, просыпаясь и ложась спать каждый день в одно и то же время, организм привыкает к такому графику и тогда вам легче просыпаться и засыпать. Дайте себе 30-45 минут, чтобы отдохнуть вечером, прежде чем лечь спать. Это позволит вашему телу и уму расслабиться и подготовиться ко сну.

Управляйте своим воображением

Вместо того чтобы лежать в постели, думая о неприятных событиях, представьте себя в спокойном и веселом месте, попробуйте расслабиться. Делайте так за несколько часов до сна, и вы сможете отвлечься от стрессовых ситуаций и сосредоточиться на положительных эмоциях и приятных воспоминаниях.

Прогрессивная мышечная релаксация

Этот подход предполагает систематическое напряжение, а затем расслабление каждой из основных групп мышц тела. Закройте глаза и начните дышать глубоко и медленно. В течение 10 секунд напрягите мышцы лица. Расслабьтесь и сделайте несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться. Затем снова в течение 10 секунд напрягите мышцы спины. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов.

Проделайте то же самое с другими мышцами вашего тела, начиная с мышц плеч и заканчивая пальцами ног и стоп. Это поможет вам расслабиться и поскорее заснуть.

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