Спальня будет сверкать: какие вещи надо убирать еженедельно

Только вдумайтесь – в спальне мы проводим минимум треть своей жизни. А убираем в ней при этом совсем не так тщательно, как в той же ванне.

Хотя чистота воздуха и гигиена помещения, где вы спите, а иногда и работаете, и отдыхаете, не менее важны. От того, сколько пыли и бактерий будет вокруг вас, будет зависеть состояние ваших дыхательных путей, кожи, качество ночного отдыха. Поэтому OBOZ.UA составил список вещей, которые нужно убирать не реже раза в неделю, чтобы поддерживать в спальне необходимый уровень чистоты.

Вытирайте с мебели пыль

Еженедельная чистка мебели от пыли – это не только способ поддерживать помещение в чистоте. Так вы заодно удаляете частицы потенциально токсичных строительных материалов и химических соединений, являющихся его составляющими. А еще избавляетесь от пылевых клещей.

Прежде чем вытирать пыль с мебели в спальне, начните с очистки поверхности. Соберите все книги, шкатулки для украшений, электронику и другие предметы. Затем протрите полки и столешницы влажной салфеткой из микрофибры. Эта ткань удерживает пыль, а не поднимает ее в воздух. Прежде чем вернуть все предметы на место, обязательно протрите их другой салфеткой для пыли или обмахните щеткой.

Убирайте пылесосом и мойте пол

На полу пыли собирается даже больше, чем на поверхностях, поэтому ее нужно удалять так же тщательно. Выбирайте для уборки пылесос с HEPA-фильтром, он может предотвратить выброс пыли обратно в воздух во время уборки. Особенно важно это, если вы используете ковры в своей спальне. После сухой уборки обязательно протрите пол мокрой шваброй, чтобы собрать все, с чем не справился пылесос.

Дезинфицируйте дверные ручки и выключатели

Мы часто игнорируем дверные ручки и выключатели света во время уборки, потому что они выглядят чистыми. Но если задуматься, они контактируют с руками чуть ли не чаще всего в помещении. Почти каждый раз, когда кто-то входит или выходит из комнаты, он берется за ручку и выключатель, оставляя на них бактерии и вирусы, включая кишечную палочку и вирус гриппа. Поэтому раз в неделю обрабатывайте эти точки дезинфицирующим средством. Иногда его просто достаточно распылить на поверхность и выдержать до полного высыхания.

Меняйте постель, особенно если с вами спят домашние животные

На постельном белье могут жить бактерии и пылевые клещи, которые питаются клетками кожи и потом, которые попадают на постель во время сна. Чем больше времени проходит между сменой простыней, тем больше таких частиц накапливается на текстиле. Особенно, если вы спите с домашними животными в одной кровати. Тем более если ваш любимец гуляет на улице. Он может принести вам такие инфекции, как грибок кожи или паразитов. Если не хотите отказываться от сна с котом или собакой, начните чаще менять постель.

Очищайте матрас

Вместе со сменой постельного белья не забывайте очищать поверхность матраса. Пройдитесь по нему пылесосом, чтобы собрать сухие загрязнения. Удалите все видимые пятна, а то и снимите чехол, чтобы постирать и его. Перед тем, как класть свежую простыню, дождитесь, пока матрас полностью высохнет.

Более глубокую чистку матраса следует проводить примерно раз в шесть месяцев. Вдобавок к сухой чистке и стирке чехла его можно посыпать содой и оставить ее на два часа, прежде чем собрать ее пылесосом. Сода впитает всю лишнюю влагу и устранит посторонние запахи из матраса.

Пылесосьте мягкую мебель

Пыль и другие мелкие частицы загрязнений собираются не только на жестких поверхностях – на мягкой мебели она тоже постоянно оседает. Поэтому если в вашей спальне есть стулья, пуфы, кресла или диван, обязательно раз в неделю чистите их пылесосом. Владельцам домашних животных рекомендуется перед этим обработать поверхность щеткой для сбора шерсти.

Собирайте шерсть животных с ковров

Больше всего мех кошек и собак собирается именно на полу, в том числе на коврах. И пылесос не всегда в состоянии справиться с таким загрязнением. Поэтому не забывайте обрабатывать ковры ручной щеткой для сбора шерсти. Даже если просто пройтись по ковру влажной шваброй, вы соберете гораздо больше такого загрязнения, чем просто пылесосом. И существенно снизите риск развития аллергии или астмы – а именно они могут стать нежелательным побочным эффектом содержания домашнего животного.

Очищайте увлажнители и осушители воздуха

Установить такой гаджет в спальне хорошая идея, они существенно улучшают качество воздуха в помещении и регулируют уровень влажности, что тоже важно. Но при этом на фильтрах и решетках осушителей и увлажнителей из-за постоянного присутствия воды и тепла могут развиваться бактерии и плесень. И с течением времени устройство начнет распространять их вокруг себя. Чтобы предотвратить это и нужно промывать все съемные части таких гаджетов. Также можно использовать для чистки смесь белого уксуса и воды в равных пропорциях.

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