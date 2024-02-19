Большинство даже не догадываются: какие ошибки в уборке вызывают болезни

Регулярная уборка в доме – это залог здоровья, ведь своевременное удаление грязи делает жилье гигиеническим, а значит безопасным. Но и здесь можно перестараться или что-то пропустить.

Эксперты назвали основные ошибки, которые мы допускаем при уходе за домом, и которые могут привести не просто к проблемам, а к болезням. OBOZ.UA рассказывает об этих ошибках и как их исправить подробно.

Неправильная вентиляция во время уборки

Когда вы обрабатываете поверхности, сантехнику и различные предметы чистящими химикатами, они испаряются в воздух, а дышать этими испарениями не очень полезно, даже если это всего лишь уксус. Поэтому не забывайте во время таких работ открывать окна или включать вытяжку в закрытых комнатах типа ванной.

Смешивание чистящих средств

Смешивать различные фабричные чистящие средства – это одна из худших вещей, которые вы можете сделать во время уборки. Без надлежащих знаний по химии и полного понимания состава средства, вы можете получить соединение, которое будет вредным, опасным или даже смертельно ядовитым. Единственное, что можно смешивать, не опасаясь за свое здоровье, это небольшое количество соды с уксусом. С остальным лучше не экспериментировать.

Недостаточная уборка наиболее нагруженных мест

Когда у вас не хватает времени или сил на уборку, вы можете пропустить что-нибудь и отложить на более поздний срок. Но только не поверхности и места, которые используются больше всего. Так несвоевременно поменянное постельное белье грозит появлением в лучшем случае пылевых клещей, ванна с туалетом станут рассадником кишечной палочки и грибков, а кухня – полигоном для выращивания бактерий, так же, как и оставленный на ночь в ведре мусор. Все эти точки требуют ежедневного внимания.

Использование чрезмерного количества моющих средств

Принцип "чем больше, тем лучше" с бытовой химией не работает. Избыток геля, мыла, порошка или жидкости будет трудно смыть и остатки станут серьезным раздражителем для кожи, глаз и дыхательных путей всех обитателей, включая домашних животных. К тому же это может привести к понижению эффективности средства. К примеру, избыток полироля для мебели оседает на поверхности пленкой, которая задерживает еще больше пыли. Поэтому эксперты настаивают: следовать инструкциям средств для уборки нужно обязательно, умеренно их использовать и правильно разводить.

Перекрестное загрязнение тряпок и губок

Качественные губки и тряпки существенно облегчают процесс уборки. Но их нельзя использовать одновременно в разных частях дома. Рассмотрим для наглядности на экстремальном примере: сначала вы губкой вытираете сиденье унитаза, а затем идете мыть ею же посуду. Неприятно об этом даже думать. Поэтому для каждого помещения и для каждой задачи должен быть свой инструмент. Ванную, туалет и столешницы лучше протирать разными предметами, чтобы они собирали загрязнения, а не переносили их в доме с места на место.

Пропуск мест, которые собирают на себе больше всего микробов

Места, куда мы заносим больше всего микробов, нередко выглядят совершенно чистыми. Все потому, что мы касаемся их чистыми и сухими руками, не оставляя других следов, кроме невидимых глазом микроорганизмов. Речь идет о дверных ручках, вентилях кранов, выключателях и т.д. Между тем, они могут стать источником инфекции, если их периодически не дезинфицировать.

Пренебрежение воздушными фильтрами

Все, что так или иначе фильтрует воздух в вашем доме, собирает на себя немало пыли, органических микрочастиц и бактерий. Эти бактерии размножаются и могут возвращаться в помещение уже в опасном количестве. Поэтому за решетками вентиляции, всеми вытяжками и фильтрами необходимо регулярно ухаживать. Также следует придерживаться рекомендаций производителя фильтра по частоте его замены.

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