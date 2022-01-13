Если уж здесь все продукты обсуждают, позвольте о наболевшем, а не об одной реформе.

То, что наш народ ест - это еще тот ад.

Теоретически у нас есть национальная кухня. Она классна. Да, относительно много жиров и холестерина для того, чтобы быть совсем здоровой, но на фоне немецкой или литовской у нас все и здесь хорошо.

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Проблема в тому, що харчові звички в нас теж часто не українські, а радянські. "Обед из трех блюд", и обов'язково з хлібом та солодким чаєм.

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Наші люди закидуються жирами та вуглеводами в кінських дозах, на сніданок, обід та вечерю. Їдять все з хлібом чи бутербродами - окремі родини прихитряються брати хліб навіть до макарон. Як не хліб, то картопля, смажена в олії. Заливають усе майонезом. "М'ясо по-французьки", при погляді на яке француз переплив би Атлантику, олівб'є, пєльмєшки свиниє з маянезегом тричі на день (один раз вареними, один раз смаженими, один раз забутими на плиті). Мівіна. Якщо курятина, то кура гріль. Або копчена в димі Вітчизни.

Столовки радянського зразку - це теж біль. Котлети з хлібу, перловка, розсольник (з перловки), узвар з сухофруктів, що сам Лисенко вирощував, м'ясна підлива з волокнами з тушонки, яка на Кубу в 62-му не доїхала, рибні очі в томаті, кава з молочною пінкою. Ні, не з тою, так, з тою.

Десерти? Цукор з цукром зі згущьонкою та крихтами молочного шоколаду.

Випити? Горілочка! Діточкам газировочки!

А оскільки попит породжує пропозицію, то у нас до останнього часу було дуже важко, наприклад, купити не пересолений снек чи не пересолощений десерт. Зато майонезів - окремі ряди супермаркету.

А потім диво дивне! Як так трапляється, що наш хлоп з 35 схожий на німецького пенсіонера, тільки зубів менше? Чому у нас купа чоловіків в 48 коньки відкидають від серцево-судинних? Певно, то все через низькі доходи та погану екологію. Наливай!

Цю фігню потрібно переробляти. Поступово, вкрадливою пропагандою. Я дуже радий, що в Україні все більше класних закладів, де готують справді чудову їжу. Потрібно лише дочекатися, доки і до всіх кухонь доповзе.