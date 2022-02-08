Состояние средней тяжести: врачи рассказали о ранениях еще одного пострадавшего на "Южмаше"
Еще один военнослужащий Национальной гвардии Украины, который пострадал во время стрельбы на "Южмаше" в Днепре, которую устроил двадцатилетний срочник Артемий Рябчук, находится в стабильном состоянии. После ранения парень потерял много крови.
Сейчас он находится в Днепровской клинической больнице №16, а остальные раненые – в Областной клинической больнице имени Мечникова. Об этом рассказал врач-травматолог Игорь Гупалов в комментарии местному изданию "Днепр.TV".
У юноши были травмы грудной клетки, левого плеча и предплечья, и левого бедра, а также огнестрельные ранения, с травмами плечевой артерии.
Отмечается, что парню сделали операцию, вследствие чего простреленную руку спасли, она будет работать, но могут быть осложнения.
Сейчас он уже начал ходить, однако должен быть под наблюдением, а также ему нужно обрабатывать раны, поэтому и остается в больнице. Даже предположительная дата выписки пока неизвестна, но ему придется лечиться еще минимум две недели.
Как сообщал OBOZREVATEL, солдат-срочник воинской части НГУ 3021 Артемий Рябчук 27 января расстрелял своих сослуживцев. Пять человек погибли, еще пять получили ранения. Позднее стало известно, что в этой части при странных обстоятельствах ранее погибали военнослужащие.
Молодого человека задержали утром в 20 км от места совершения преступления. Отмечалось, что после стрельбы он ловил попутку возле завода "Южмаш", чтобы убежать, а впоследствии сам сдался полиции.
Бывший заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко назвал солдата срочной службы Артемия Рябчука, который устроил стрельбу в Днепре в четверг утром, 27 января, вследствие чего погибли пять человек и пятеро получили огнестрельные ранения, "жестким и самовлюбленным убийцей". Он также призвал не делать из стрелка жертву.
22-летняя военнослужащая Жанна Шарова, которая получила самое тяжелое ранение в ходе стрельбы на заводе "Южмаш", рассказала, что не была знакома с Артемием Рябчуком, только запомнила парня в лицо. На караул в эту часть она попадала редко, поэтому ее присутствие на режимном объекте в трагическое утро стало роковым совпадением.
Контрактник Игорь Семенченко рассказал, что Рябчук во время стрельбы на "Южмаше" выпускал пули во всех подряд нацгвардейцев – многие из его жертв даже не были с ними знакомы. Выжившие не верят, что "скромный и неболтливый" солдат мог без причины расстрелять караул, но и версии о "дедовщине" и буллинге отвергают.