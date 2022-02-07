Раненная солдатом в Днепре 22-летняя Жанна Шарова раскрыла новые детали трагедии

22-летняя военнослужащая Жанна Шарова, которая получила самое тяжелое ранение в ходе стрельбы на заводе "Южмаш" в Днепре, рассказала, что не была знакома с Артемием Рябчуком, только запомнила парня в лицо. На караул в эту часть она попадала редко, поэтому ее присутствие на режимном объекте в трагическое утро стало роковым совпадением.

Об этом сообщили журналисты в репортаже "ТСН" из реанимации областной больницы им. Мечникова. Девушка признает, что не слышала о конфликтных ситуациях между сослуживцами, поэтому не знает, почему 22-летний нацгвардеец так поступил (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я даже не знала его имени и фамилии. Не знаю, что могло стать причиной для такого поступка", – прокомментировала контрактница кровавое происшествие.

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Еще один пострадавший старший солдат Игорь Семенченко, которому пуля автомата Калашникова попала в живот, находится в том же отделении, что и Жанна. Он вспоминает, что за несколько часов до происшествия Артемий Рябчук читал книгу и выглядел абсолютно спокойным, не предвещая никакой беды.

Оба пострадавших, несмотря на последствия, намерены выздороветь и вернуться в ряды украинской армии. Как только врачи дадут разрешение, Жанна Шарова и Игорь Семенченко продолжат нести военную службу.

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сестра днепровского стрелка указала, что ее брат сильно изменился после того, как поступил на срочную службу; она не исключает, что он подвергся неуставным отношениям (дедовщине);