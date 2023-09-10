Когда нужно сажать чеснок на зиму: как подготовить грядку

Чеснок относится к огородным культурам, которые созревают достаточно поздно. Но получить урожай можно и побыстрее, если посеять овощи на зиму.

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Как сделать это правильно, поинтересовался OBOZREVATEL. Рассказываем об основных лайфхаках опытных огородников.

Когда сажают озимый чеснок

Чтобы растение успело хорошо укорениться и подготовиться к зимовке, его нужно высадить в почву примерно за 35-45 дней до начала стабильных морозов. За это время оно разовьет достаточно прочную корневую систему, но еще не выпустит листья. Оптимальным временем для высадки чеснока осенью является период с конца сентября до конца октября – в зависимости от климата.

Как подготовить грядку под озимый чеснок

Для посадки овощей нужно выбрать солнечный участок, где не застаивается вода. Хорошим выбором станет место, где летом росли картофель, капуста, бобовые, тыквы или бахчевые культуры. А вот грядки, где рос лук или тот же чеснок лучше избегать – там в почве будет мало нужных растению питательных веществ. Подготовку начинают за несколько недель до посева. Все сорняки перед обработкой земли тщательно выпалывают.

Если участок глинистый, нужно на 1 квадратный метр добавить по ведру песка и торфа. Торфяную почву в таком же соотношении обогащают песком и суглинком. А в песчаный вносят два ведра глинистого грунта и ведро торфа.

В качестве подкормки хорошо использовать перегной в пропорции 5-6 кг на квадратный метр. Но это можно делать только раз в год, то есть если грядку так уже обрабатывали, от средства лучше отказаться. С перегноем или без нужно добавить 30 граммов суперфосфата и 20 граммов калийной соли на метр квадратный. Далее землю с удобрениями перекапывают и выравнивают граблями. Для обеззараживания грядку стоит пролить раствором медного купороса из расчета 1 ч. л. на 10 литров воды, а затем накрыть пленкой. Через несколько недель земля будет готова. Остается только разбросать по поверхности мочевину за два-три дня до высадки чеснока.

Как сеять озимый чеснок

Для начала нужно разобрать посевной чеснок на зубчики, отобрать только целые и здоровые и обработать их против инфекций. Делать это нужно непосредственно перед посадкой.

Глубина борозды для посева озимого чеснока не должна превышать 10 см, а расстояние между ними должно составлять 20-25 см. Зубчики закладывают в эти углубления примерно в 10-15 см друг от друга, заворачивают землей и мульчируют, чтобы уберечь их от промерзания.

В следующем сезоне чеснок сам взойдет, как только для этого наступит соответствующая погода. Урожай в таком случае можно будет собрать на несколько недель раньше.

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