Солнечное затмение 20 апреля: когда и где можно увидеть. Онлайн-трансляция

Гибридное солнечное затмение 20 апреля станет первым в 2023 году и очень редкостным, ведь подобные явления случаются в среднем несколько раз за сто лет.

Видео дня

Его особенностью является то, что в некоторых регионах Земли можно будет увидеть полное затмение, в других же оно примет вид кольца. OBOZREVATEL собрал известную информацию об уникальном явлении (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Когда и где можно увидеть

На территории Украины затмение увидеть не получится. Его будет видно на юге Тихого океана, над западной Австралией и Индонезией. Частично смогут посмотреть жители Филиппинских островов, Новой Зеландии, Малайзии, некоторых районов Камбоджи, Вьетнама, Лаоса, Китая и Японии.

Затмение начнется около 04:30 и закончится в 09:59 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция

Украинцы смогут наблюдать за затмением в режиме онлайн. В этом им поможет прямая трансляция от timeanddate.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, солнечное затмение 20 апреля станет судьбоносным для четырех знаков зодиака. Читайте подробный прогноз.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.