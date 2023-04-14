Солнечное затмение в апреле станет судьбоносным: жизнь четырех знаков изменится

21 апреля произойдет полное солнечное затмение в Овне. Сезон затемнений всегда является наиболее кульминационным событием с точки зрения астрологии. Наступает период перемен, серьезных трансформаций и судьбоносных решений.

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Фактически затемнение является сигналом того, что вот-вот произойдут изменения. Солнечное затмение всегда происходит вместо новолуния, тогда как лунное затмение – вместо полнолуния. По словам астрологов, эти сбои в нашем типичном 28-дневном лунном цикле являются признаком того, что мы ничего не контролируем, а некоторые события приходят в нашу жизнь независимо от того, хотим мы этого или нет. Апрельское затмение особенно повлияет на представителей четырех знаков зодиака.

Овен

Солнечное затмение может означать начало большого изменения идентичности. Несмотря на страстный и нетерпеливый характер, вы станете одним из самых честных и трудолюбивых знаков зодиака. Приближаются кардинальные изменения и вам придется работать еще больше и упорнее. Но вы вполне способны справиться с вызовами.

Неожиданные изменения направлены на то, чтобы пробудить вас от самодовольства и позволить стать тем, кем вы всегда мечтали стать. Вы переросли текущие обстоятельства и готовы попробовать нечто новое.

Рак

Вы будете в центре внимания и создадите себе имя. Это время профессионального роста и признания. Но вы должны быть готовы идти на жертвы ради своего успеха. Поскольку это солнечное затмение происходит в вашем 10-м доме амбиций и публичного имиджа, оно побудит вас к новой эре в карьере. Возможно, вы готовитесь начать поиски новой работы даже совсем сменить профессию. В любом случае пора принять обязанности, которые вам предлагают.

Весы

Солнечное затмение 21 апреля состоится в Овне – вашем противоположном знаке. По словам астрологов, "оно запустит двигатель в вашем седьмом доме значимых людей, таких как союзники, враги, супруги и бывшие".

Вы наконец-то поймете, как на самом деле выглядят здоровые отношения. Вы ощутите готовность освободиться от абьюзивного воздействия. Но это не только период разрыва отношений и поиска новых. Ваше существующее партнерство может перейти на новый, более глубокий уровень.

Козерог

Апрельское солнечное затмение может являться предвестником изменения вашей внутренней динамики. Вам захочется переездов, поездок, новых впечатлений. Возможно, вы решитесь на ремонт в доме или совершите важную покупку. Это может даже означать, что вы готовы переехать в новый город ради увлекательной возможности.

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