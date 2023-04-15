Солнечное затмение 20 апреля: как повлияет на все знаки зодиака. Гороскоп

Наступил первый сезон затмений 2023 года, и влияние горячего Марса заметно как никогда. Полное солнечное затмение в Овне 20 апреля окажет влияние на каждый знак зодиака. Такие периоды могут пугать, но обычно это происходит из-за нашего страха перед неизвестным.

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Астрологи говорят, что затемнения – мощные катализаторы изменений – как индивидуальных, так и коллективных. Неожиданные потрясения подталкивают нас к нашей судьбе в долгосрочной перспективе.

Овен

Марс, планетарный правитель этого затмения, сделает вас эмоциональными и уязвимыми. Но вы гораздо сильнее, чем вы себе представляете. Период будет мощным порталом энергии, который повлияет на вас вплоть до 2025 года. Имейте веру в себя и будьте лидером. Это новое начало является скрытым благословением.

Телец

Темы закрытия, исцеления и трансформации будут преобладать в следующие шесть месяцев. В глубине души вы будете чувствовать, что эти изменения были неотвратимы. Это период импульсивных поступков и важных решений. Произойдут сдвиги и в профессиональной жизни, вам необходимо будет проявить стойкость и авторитетность.

Близнецы

Период ознаменуется общественными делами и ощущением причастности к глобальным мировым событиям. Затемнение станет началом нового судьбоносного раздела в жизни. Будут дальние путешествия, сложные дороги и переезды, но нужно запастись терпением – дальний путь приблизит вас к вашей судьбе.

Рак

Мощное солнечное затмение коснется карьеры и публичности. Это влияние вы будете испытывать в ближайшие 3 года. Также произойдут трансформационные изменения, касающиеся партнерства, привязанностей и дружбы. Вам следует меньше проявлять агрессию.

Лев

Вы решитесь отправиться в неизвестное. Путешествие будет не таким простым, как вам могло казаться. Но вы любите вызовы, и нет лучшего времени, чем сейчас, чтобы противостоять своему страху перед неведомым. Также возможны изменения в личной жизни. Вы рискнете избавиться от токсических отношений ради свободы.

Дева

Вы находитесь в процессе исцеления. Период затемнения – возможность переосмыслить ценности, заняться благотворительностью, начать что-либо делать для других. Звезды советуют довериться божественному порядку и не сопротивляться переменам.

Весы

По словам астрологов, над седьмым домом компромисса, преданности и значимых людей состоится ваше пробуждение в секторе партнерства. Так что, вероятно, вам захочется свободы и приключений. Важно установить четкие границы, позволяя посторонним вмешиваться в вашу жизнь и принимать решения.

Скорпион

Полное солнечное затмение в апреле сменит вашу повседневную рутину. Возможно, вы вынуждены будете остановиться, чтобы решить, что делать дальше. Звезды советуют прислушиваться к интуиции, прежде чем принимать важное решение о дальнейших действиях и направлении движения.

Стрелец

Солнечное затмение "разбудит" вашего внутреннего ребенка. Вы вспомните старые мечты и сможете наконец-то сделать важные шаги навстречу их осуществлению. Вы почувствуете уязвимость, находясь в процессе исцеления. Затемнение будет влиять на сферу общения и коммуникации.

Козерог

Солнечное затмение может повлиять на динамику ваших отношений. Начнется мощный период обновления. Это время компромиссов, партнерства и переосмысления. Не стоит принимать поспешных решений, трудности могут быть временными.

Водолей

Вы вынуждены будете искать новые пути и скрытые возможности. Звезды советуют уделить время решению проблем со здоровьем – вы слишком перенапрягались в последнее время, и это повлияло на ваше самочувствие. Прислушивайтесь к своим желаниям и потребностям.

Рыбы

Солнечное затмение наполнит вас решительностью. Вам внезапно захочется принять импульсивное решение, которое может привести к неожиданным последствиям. Астрологи признают, что в этот период вы будете активно участвовать в общественной жизни. К вашим инициативам будут прислушиваться.

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