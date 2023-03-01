Солнечно и без осадков: какой будет погода в первый день весны. Карта

В первый день весны, в среду, 1 марта, погода в Украине будет солнечной. Новый сезон года начнется без осадков почти на всей территории страны.

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Об сообщает "Укргидрометцентр". Отмечается, что осадки пройдут только на северо-востоке Украины. Там днем возможен небольшой мокрый снег (чтобы просмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

"В прикарпатских, центральных и восточных областях на дорогах кое-где гололедица. В западных областях ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, на юге Одесчины и в Крыму 1-5 ° тепла. Днем 0-5° тепла, в южной части и Закарпатье 6-10°", – сказано в сообщении.

В Киевской области, по данным синоптиков, 1 марта будет облачно, но с прояснениями и без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура по региону ночью 2-7° мороза, днем 0-5° тепла.

В столице Украины ночью синоптики прогнозируют 3-5° мороза, а днем 2-4° тепла.

Отметим, весна 2023 в Украине будет сопровождаться интересной погодой. Этот сезон будет холодным и сухим.

Ожидается спокойная климатическая обстановка с низким температурным фоном и отсутствием большого количества осадков. Тепло придет только со второй половины весны.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Станислав Щедрин считает, что теплая весенняя погода начнется в Украине довольно рано. Температура воздуха будет до +9 °С в первые дни марта.

В то же время синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха отметила, что с приходом календарной весны теплой погоды в Украине может и не быть.

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