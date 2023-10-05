Как правильно укрывать виноград на зиму: какие материалы использовать

Утеплять виноград нужно сразу после первых морозных ночей, потому что изменение погоды может навредить корневой системе. Некоторые сорта культуры хорошо переносят мягкую зиму, но лучше не рисковать и создать благоприятные условия для растения.

OBOZREVATEL нашел действенные советы, которые помогут справиться с этим. Правильное утепление обеспечит хорошее развитие и урожай в следующем сезоне.

Виноград нужно начинать готовить к зиме после первых заморозков. Потому что культура должна пройти закалку и несколько дней побыть на небольшом морозе. После этого лозы поменяют цвет на светло-коричневый.

Также нужно обрезать виноград и обработать его от вредителей и болезней.

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Почва

Укрытие винограда землей – это самый простой способ, но важно успеть до того, как почва промерзнет. Покройте лозу земляным слоем, высотой не менее десяти сантиметров. Через три-четыре недели нужно повторить процедуру.

Строительные материалы

Для этого вам подойдут шифер, доски, агроволокно, линолеум, мешки или другие подручные средства. Соорудите защиту в виде щитов, между шифером и растением должно быть пространство, которое нужно заполнить соломой. Если это тканевые материалы, обязательно оставляйте небольшие отверстия, чтобы избежать парникового эффекта.

Природные материалы

Вы можете выбрать сено или листья. Снимите лозы с опоры и уложите их на дощечки, а сверху покройте соломой, слой должен быть толщиной 20 сантиметров. Через две-три недели доложите наверх еще такое же количество соломы. Чтобы покрытие не унесло ветром, закрепите ее агроволокном.

Тоннельное покрытие

Уложите лозу на землю и создайте тоннель из дуг, колышков или проводов. Накройте их нетканым материалом и полиэтиленовой пленкой.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какое садовое растение нужно существенно обрезать осенью, потому что оно может не выдержать зиму.

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