Собирают не только насекомых, но и грязь: как почистить москитные сетки на окнах

Москитная сетка является идеальным решением, чтобы защитить жилье от надоедливых насекомых.Выбор на рынке огромен: плиссе, съемные, рулонные, раздвижные, магнитные москитные сетки стали незаменимыми оконными атрибутами.

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Мыть их следует как минимум каждый месяц, ведь в мелких ячейках собирается много пыли и аллергенов. Закрывая отверстия, грязь будет препятствовать попаданию свежего воздуха. Как почистить москитные сетки на окнах, рассказало издание Informacion.

Какую москитную сетку лучше выбрать

Чаще используют рамочные москитные сетки, состоящие из алюминиевого каркаса, большого полотна и пластиковых соединительных уголков. Удобство закрепления и использования обеспечивают установленные по бокам компактные пластиковые ручки.

Раздвижные конструкции напоминают шкафы-купе. Они имеют каркас с полотном, размещаемым по всей плоскости окна через специальные направляющие.

Плиссированные сетки-плиссе – удобная рулонная альтернатива. Особенности конструкции способствуют тому, что полотно быстро и компактно складывается.

Магнитные сетки чаще всего устанавливают на дверях. По конструкции они напоминают шторы. Полотно имеет две части, которые фиксируются сбоку и сверху, а по центру прикреплены продольные магниты.

Как почистить москитные сетки

Москитную сетку нужно регулярно чистить. В емкость с теплой водой налейте немного моющего средства. Смочите губку в растворе и осторожно почистите сетку, разместив ее вертикально в ванной, под небольшим наклоном. Если вы обнаружите скопление грязи в определенных местах, попробуйте использовать зубную щетку для более качественной очистки.

Если на окнах установлены жалюзи, обратите внимание на щели: важно поддерживать их в чистоте, чтобы предотвратить попадание грязи на москитные сетки. Эксперты советуют приготовить смесь мыла и воды. Протирать жалюзи следует осторожно с помощью губки. Кроме того, нужно помыть зоны между планками и очистить каждую планку по отдельности. Не забудьте помыть нижнюю часть жалюзи с наружной стороны.

Чем нельзя чистить москитные сетки

На москитные сетки наносят специальный защитный материал, защищающий ее от палящего солнца и разрушающих факторов. Не используйте агрессивные моющие средства, чтобы не повредить этот материал. Тканевые тряпки тоже не подойдут. Мелкие ворсинки будут забивать отверстия.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, чем мыть окна, чтобы они сияли, как в отеле.

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