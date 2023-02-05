Снег и до 16 градусов мороза: синоптики дали морозный прогноз на начало недели

Погода в Украине в понедельник, 6 февраля, буде морозной и пасмурной, в Карпатах ударят ночные морозы до -16 градусов. Практически по всей территории государства ожидается небольшой снег.

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Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра, опубликованном в Facebook. Как отмечается, на дорогах кое-где может быть гололедица, а ветер буде до 15 метров в секунду.

При этом в некоторых городах на юге Украины порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

В западных областях Украины ожидается снег, днем температура воздуха опустится до -4..-2 градусов, ночью будет -7..-9. В Карпатах днем -5..-10 градусов, а ночью до -16.

На севере также ожидаются осадки в виде небольшего снега, столбики термометров будут показывать -3..-1, а ночью -4..-6. На востоке снег, днем температура днем -3..-1, ночью до 6 градусов мороза.

В центральных областях ночью до -5 градусов, а днем до -3 с небольшим снегом и гололедицей. На юге Украины ночью от -2 до -4 градусов, днем от 0 до -1.

В Крыму в понедельник ожидается снег, температура днем -1...+1, ночью -1..-3.

В Киеве и Киевской области 6 февраля пасмурно, временами прогнозируют небольшой снег с гололедом. Температура по области ночью -3..-8, днем 0..-5. Киеве ночью -4..-6 градусов, днем -1..-3 градуса.

Как сообщал OBOZREVATEL, погода в Украине в феврале будет по-настоящему зимней. В то же время, синоптики обещают "интенсивный" последний месяц этого время года.

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