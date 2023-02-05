Ранняя весна или похолодание со снегом: что говорят синоптики о погоде в феврале

Погоде в Украине в феврале будет по-настоящему зимней. В то же время, синоптики обещают "интенсивный" последний месяц этого время года.

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Февраль-2023 будет теплее, чем обычно, но ранней весны не предвидится. Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Она отметила, что официальный прогноз на весну будет только в ближайшие одну-две недели. А пока, как утверждает, в страну вернулся февральские морозы – уже в ближайшие дни температура начнет существенно спадать.

"Начиная с этих выходных температура по всей Украине будет снижаться и снова приобретать морозные значения: морозы будут как ночью, так и в дневные часы. 5-6 февраля начинается понижение температуры: 5-10 градусов мороза в ночные часы и 0-6 мороза в дневные часы", – сказала Птуха.

В то же время, народный синоптик Станислав Щедрин говорит, что с 8-10 февраля в большую часть Европы, поступят устойчивые теплые воздушные массы из Сахары и Атлантики.

"Поэтому и в Украине ожидается существенное и стабильное потепление, по всей стране с 10-12 и до конца 2 декады февраля, температурный режим будет колебаться в пределах от +5+7 днем и до -3+4 градусов в ночные часы", – прогнозирует Щедрин.

Что касается осадков, то, по его словам, где-то с 10 по 14 февраля по всей стране их будет очень мало, а солнца много.

"Но уже с 15-16 числа, везде будет сыро. Кстати последняя – 3 декада февраля должна быть по весеннему теплой", – говорит синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Владимир Деркач заявил, что в третьей декаде месяца тоже ожидается от двух до четырех суток мороза. Но потом днем уже будет чувствоваться дыхание весны.

Также OBOZREVATEL писал, что в феврале ожидаются сильные магнитные бури. В это время многие люди испытывают головные боли, мигрени, усталость, потерю сил, проблемы со сном и повышенное давление.

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