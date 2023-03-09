Какой водой поливать рассаду помидоров: урожай превзойдет ожидания

Если вы хотите вырастить щедрый и вкусный урожай помидоров, следует учитывать многие факторы. На рост и развитие рассады влияют почвенные удобрения, качественные семена, температурный режим, достаточное освещение и правильная влажность.

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Опытные огородники знают, что и чрезмерным поливом, и пересыханием можно испортить здоровую рассаду. Какой водой поливать помидоры для лучшего урожая, разбирался OBOZREVATEL.

Как часто поливать рассаду помидоров

Полив должен быть равномерным и регулярным. Чередовать засушливые периоды с переувлажнением ни в коем случае нельзя.

Проверить достаточно ли увлажненная почва можно очень простым способом. Если земля сухая на глубине фаланги указательного пальца – она начинает пересыхать.

Заболоченная почва также приведет к потере урожая и загниванию растений.

Лайфхаки для полива

Раньше популярно было мнение, что рассаду следует поливать раствором с перекисью водорода или талым снегом. Однако перекись водорода мало чем поможет рассаде. Взаимодействуя с водой, перекись водорода разрушается, поэтому пользы точно не принесет. Талый снег вряд ли обладает такими чудодейственными свойствами, которыми его наделяют. Нет никаких научных доказательств того, что талый снег поможет росту и развитию рассады или улучшит ее устойчивость к вредителям.

Обычная вода из крана лучше всего подойдет для полива. Есть только один нюанс – она должна настояться, чтобы испарился лишний хлор.

А вот кипяченую воду использовать нельзя, она "мертва" для рассады и не принесет никакой пользы.

Помидорам очень нравится аквариумная вода. Это объясняется ее органическим составом. Если у вас есть аквариум, меняя воду, не спешите сливать ее в канализацию, лучше используйте ее для подкормки рассады помидоров.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, когда начинать сеять помидоры на рассаду.

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