Смородина и крыжовник будут огромными: как правильно обрезать кусты

В последние недели перед тем, как весна начнет изобиловать молодой зеленью, любители садоводства проводят обрезку плодовых деревьев и кустов. В частности, в таком уходе нуждаются смородина и крыжовник. Это помогает омолодить растения, за что они благодарят гигантским урожаем.

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OBOZREVATEL узнал, как правильно производить обрезку этих кустов. Своевременная обработка позволяет им чувствовать себя лучше, интенсивнее расти и цвести и давать хорошие плоды.

Прежде всего, при обрезке плодовых кустов надо удалить с них все ветви, которые находятся в плохом состоянии – засохли, обмерзли, повреждены вредителями или болезнями, плохо развиваются. Это в частности уберет лишнюю тень с растения и оно будет получать больше солнечного света.

Также нужно удалить те ветки, которые закончили плодоносить. Куст сосредоточится на выпускании новых – молодых и здоровых. Это ветви определенного возраста:

для черной смородины – более 4-5 лет;

красной и белой – более 4-5 лет;

крыжовника – более 5-7 лет.

Результатом обрезки должны стать укоренившиеся в почве 15-20 сильнейших побегов, имеющих дополнительные корни. Важно обращать внимание на возраст этих ветвей – побегов каждого возраста должно быть 15-20% от общего количества.

Начинать обрезать кусты нужно на второй год после посадки. В этот момент на каждой ветке куста нужно оставить по 2-4 хорошо развитых почки. Удалению подлежат слабые и неудачно расположенные побеги. Во время второй обрезки и дальше, кроме скелетных ветвей, оставлять нужно 3-4 сильнейших однолетних побега, которые выходят из основания куста.

При обрезке прикорневых побегов важно распределить новые скелетные ветви таким образом, чтобы они не затеняли друг друга. При этом оставшиеся однолетние прикорневые побеги надо укоротить на треть, а у тех, которым по 2-3 года, удалить верхушку примерно на расстояние 3-5 почек. Уход за ветвями старше 4 лет заключается в убирании подсохших верхушек.

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