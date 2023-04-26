Как получить горы сладкой клубники: нужно всего три ложки подкормки

Когда наступает сезон клубники, кажется, что эту ягоду можно есть бесконечно и ограничением может стать разве что размер урожая. Но опытные огородники убеждают – количество плодов с растения можно существенно увеличить при помощи простого удобрения.

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OBOZREVATEL узнал рецепт этого средства. Для него понадобятся только простые и дешевые составляющие.

Чтобы изготовить раствор для подкормки клубники, нужно взять:

пищевую соду – 50 граммов или 3 столовых ложки;

аптечный йод – 20 капель;

древесную золу – 1 стакан;

воду – 10 литров.

Соду, йод и золу нужно поместить в ведро и залить водой, тщательно перемешать и оставить настаиваться примерно на 3 часа. Важно, чтобы средство готовилось в тени – его нельзя нагревать выше 50 градусов, чтобы оно не потеряло своих свойств.

Вносят средство методом полива. На один кустик клубники понадобится примерно 500 миллилитров жидкости.

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