Следующий урожай будет богаче: чем подкормить осенью малину

Сезон малины подходит к концу, а это значит, что растение самое время готовить к зимовке. Ведь от того, как оно переживет холодное время года, зависит следующий урожай. Чтобы кусты окрепли и стали более устойчивыми к холодам, их нужно вовремя и правильно подкормить.

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OBOZREVATEL поинтересовался, какие именно удобрения нужны малине осенью. И как правильно их вносить.

Почему нужно подпитывать малину осенью

Сладкая ягода очень истощает почву, в которой она растет. За сезон малинник высасывает из земли немало питательных веществ, запас которых нужно своевременно восстановить.

Лучшее время для этого – сразу после завершения сезона плодоношения. Для обыкновенной малины это примерно середина сентября. Ремонтантная в это время еще может созревать, поэтому ее подкармливают несколько позже – в октябре, а может даже в ноябре. Так растение успеет до наступления холодов получить запас пищи.

Как подготовить малину к осенней подкормке

Чтобы все удобрения достались именно нужной вам культуре, перед их внесением удалите в малиннике все сорняки. Они не должны конкурировать с растением за пищу.

Также нужно перекопать землю. В рядах глубина перекапывания должна составлять примерно 8-10 см, а в междурядьях - 15-20 см. А еще следует обрезать старые и засохшие ветки, чтобы омолодить и оздоровить растение.

Какие удобрения выбрать для малины осенью

Опытные огородники говорят, что пользу принесут как органические, так и минеральные удобрения. Важно только правильно их готовить и вносить.

В качестве органической подкормки можно взять навоз, компост, золу, куриный помет, торф или сидераты. Навоз нужен перепревший. Его вносят при перекапывании из расчета 4-5 кг на 1 кв.м. Но так подкармливать землю под малиной стоит всего раз в 3-4 года.

Торфом можно замульчевать кусты. Обложите их слоем в 10-15 см и торфяной настил с одной стороны защитит почву от внешних условий, а с другой – обогатит питательными веществами.

Чтобы приготовить жидкое удобрение из куриного помета, его нужно развести водой в соотношении 1 часть помета на 20 частей воды. Тщательно перемешанной жидкостью нужно равномерно и тщательно пролить кусты.

Если же вы обрабатывали малинник органикой в прошлом году, на этот раз лучше отдать предпочтение минеральным удобрениям. Но важно при этом избежать чрезмерного внесения азота – он стимулирует растение наращивать зеленую массу, что накануне зимы может ему повредить, ведь это время, когда растения переходят в состояние покоя.

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