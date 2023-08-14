Чем обработать смородину после плодоношения: защитит от вредителей и улучшит урожай

Смородина не такая капризная, как другие культуры, но все равно нужно знать, как правильно ухаживать за растением. Это касается не только подкормки, регулярного полива или обрезки.

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Хозяева могут приготовить смесь для обработки растения, чтобы повысить его урожайность и защитить от вредителей. OBOZREVATEL нашел действенный способ, который поможет справиться с этим.

Смородину нужно обрабатывать сразу после плодоношения, чтобы избежать различных заболеваний и нападения вредителей.

Не всегда хочется использовать химические средства для обработки, поэтому можно сделать смесь самостоятельно. Для этого понадобится хозяйственное мыло. В магазине или на рынке можно найти такое средство, но нужно, чтобы мыло обязательно было темного цвета, это признак того, что оно качественное.

Натрите на терке 50 г мыла и растворите его в небольшом количестве теплой воды. Перелейте смесь в ведро и добавьте еще 200-250 г золы (смесь из недогоревшего угля и пепла).

Для большего эффекта можно добавить еще одну столовую ложку медного купороса – это химическое соединение неорганического типа, медная соль серной кислоты. Все тщательно размешайте и раствор готов к использованию.

Далее с помощью веника опрыскайте удобрением смородину. Небольшое количество раствора должно попасть на почву, но в общем нужно хорошо обработать листья.

Такую процедуру следует делать осенью после плодоношения растения.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как ухаживать за смородиной, чтобы вырастить гигантские плоды.

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