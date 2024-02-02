Сладкое удобрение спасет герань: цветов будет гораздо больше

Пеларгония или герань – довольно неприхотливое растение, однако неправильный уход может привести к негативным последствиям. От температурных колебаний, постоянных сквозняков, чрезмерного уровня влажности цветы начнут увядать и загнивать.

Видео дня

Пеларгонии нужно много солнечного света, поэтому лучше поставить горшки на подоконник. Пересадку при этом следует производить только при необходимости, когда корням становится очень тесно в емкости. OBOZ.UA предлагает простой рецепт эффективного удобрения, что поможет быстро спасти герань.

Зимняя подкормка

Если растение выглядит "уставшим", цветы начинают опускаться или опадать, а если листья начали желтеть – следует принять немедленные меры спасения.

Флористы советуют попробовать эффективную сладкую подкормку. Пригодятся два ингредиента: вода и сахар.

В зимний период, когда наблюдается недостаток солнечного света, а на окнах часто появляется конденсат, комнатные растения нуждаются в дополнительной заботе. Сахарное удобрение поможет насытить цветок. Пеларгония будет лучше расти, а цветение будет продолжаться дольше.

Рецепт удобрения

Налейте в емкость 600 мл воды комнатной температуры. Добавьте 1 столовую ложку сахара и тщательно перемешайте. Полейте пеларгонию под корень.

Сахарную подкормку можно проводить не чаще одного раза в месяц. Переувлажнение почвы часто приводит к плачевным последствиям и может вызвать образование гнили и плесени.

Подкармливать пеларгонию сахарным поливом можно не только в холодное время года. Удобрение будет полезно, когда герань начнет испытывать дефицит солнечных лучей. Если горшок с пеларгонией стоит в затемненном месте или на подоконнике с северной стороны, сахарный полив можно производить и летом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как сделать, чтобы герань на улице цвела вплоть до первых морозов.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.