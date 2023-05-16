Нужно ли мыть собачью миску каждый день: ответ кинологов

Мы моем свою посуду после каждого использования из соображений гигиены. Но нужно ли так же часто очищать миску, из которой едят домашние животные? Ведь часто они питаются сухим кормом, который не так быстро загрязняет посуду. В частности собаки съедают его весь без остатка и хорошо вылизывают емкость чуть ли не до блеска.

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OBOZREVATEL поинтересовался мнением кинологов и ветеринаров по этому поводу. Рассказываем, как уход за собачьей посудой может повлиять на качество жизни и здоровье вашего любимца.

Какие нюансы влияют на частоту мытья

В первую очередь нужно учитывать, чем питается животное. Сухой корм действительно не оставляет следов на посуде. А вот влажный загрязняет его соусом, желе и так далее. Так же как натуральные каши.

Важно учитывать также условия в месте, где стоит корм. Чем теплее и при этом влажнее там воздух, тем чаще нужно очищать собачью посуду, ведь при этом в ней могут быстро развиваться бактерии, в том числе опасные.

Как часто моют собачью посуду

Если пес питается сухим кормом, эксперты советуют мыть миску хотя бы 3-4 раза в неделю. Любая влажная пища – консервированная или натуральная – требует мытья посуды после каждого кормления. А миску для воды нужно мыть каждый день, чтобы в ней не накапливалась пыль и слюна животного и вода была всегда свежая и чистая.

Также важно опорожнять собачью посуду в жаркую погоду, не оставлять в ней недоеденный корм или продукты, особенно мясо. Испорченная пища может спровоцировать у животного пищевое отравление. А еще в жару лучше подкладывать в миску с водой несколько кубиков льда, чтобы животное могло дополнительно охладиться.

Какими средствами лучше мыть собачьи миски

Как и детская посуда, собачьи миски нуждаются в деликатном подходе к очистке. Лучше мыть их натуральными средствами без красителей и ароматизаторов. В частности, подойдут именно гели и жидкости для посуды малышей. Если на миске останется сильный запах, собака может отказаться от нее.

Хорошо подойдут для очищения собачьей посуды сода или горчичный порошок. Они смоют все остатки, помогут оттереть высохшие кусочки и полностью смоются, не оставив следов на посуде.

Миски с присохшими остатками лучше перед мытьем замачивать, ведь оттирать собачью миску с помощью металлической щетки или других острых предметов – плохая идея. Они оставят на поверхности царапины, в которых могут накапливаться бактерии.

Лучше всего очищать посуду любимцев отдельно от собственных тарелок. В частности из-за разного состава слюны и разной диеты. Можно завести специальный таз для этого или мыть вручную миски под проточной водой, после чего очищать раковину. В посудомоечную машину посуду животного лучше не класть.

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