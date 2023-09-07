Сколько раз можно носить одежду без стирки: ответ может удивить

Подход к стирке повседневной одежды можно разделить на две полярные позиции. Одни спешат после первой же носки бросать вещь в стиральную машину, другие – спокойно надевают ее несколько раз, пока ткань не начнет неприятно пахнуть или на ней не появятся пятна.

Видео дня

OBOZREVATEL попытался разобраться, какой из этих подходов верен. И что думают по поводу частоты стирки одежды эксперты.

Какой подход более правильный?

Выяснилось, что единого для всех правила здесь нет и быть не может. Люди, как правило, относятся к чистоте одежды так, как относились у них в семье, перенимают повадки от родителей. При этом редко кто донашивает одежду до такого состояния, когда она становится опасно грязной и начинает откровенно вонять. Поэтому здесь можно руководствоваться более комфортным для себя подходом.

Но есть также объективные факторы, которые могут вынуждать нас чаще стирать одежду. К примеру, если человек много потеет в силу собственных физиологических особенностей либо рода занятия. Некоторым действительно нужно очищать вещи после каждого ношения. Но, если вы день носили вещь и от нее нет выраженного запаха или она не очевидно загрязнена, ее вполне можно надеть еще раз.

Часто стирать или редко?

На самом деле, и слишком частая, и слишком редкая стирка имеют массу недостатков. Если бросать вещь в стиральную машину каждый день, она быстро износится. Также это приводит к перерасходу ресурсов – воды, стирального средства, электроэнергии. А на вещах, которые стираются слишком редко, могут собираться опасные микроорганизмы. Особенно это касается нижнего белья и верхней одежды.

Поэтому эксперты советуют дифференцированно подходить к частоте стирки вещей разного типа. Ежедневно менять необходимо нижнее белье, носки и колготки, спортивную одежду, купальники. Также часто придется стирать пижаму, если вы надеваете ее на голое тело.

Верхнюю одежду необходимо очищать примерно раз в месяц. Он не контактирует с телом напрямую, но при этом загрязняется всем, что можно найти на улице. С такой же частотой следует стирать стельки обуви или тщательно мыть всю пару. Это поможет избежать развития внутри грибка, который может поражать кожу и ногти.

Остальные вещи нужно стирать по мере необходимости. Пятна и появление постороннего запаха станут хорошим сигналом, что пора отправлять их в стиральную машину.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал,как предотвратить выцветание вещей во время стирки.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.