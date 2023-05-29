Как избавить кухонные полотенца неприятного запаха: проверенный рецепт

Кухонные полотенца могут стать настоящими рассадниками бактерий, если их вовремя не стирать. Волокна ткани глубоко пропитываются жиром, остатками пищи и влагой, поэтому обычные стиральные порошки могут не справляться с задачей.

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Вдобавок – неприятный запах, который иногда остается даже после стирки. Как отстирать плохо пахнущие полотенца, разбирался OBOZREVATEL.

Есть один очень простой, но, как говорят специалисты по уборке, эффективный способ. Свежесть кухонным полотенцем вернет обычный горчичный порошок. Он не только выведет устаревшие жирные пятна, но и устранит неприятный запах.

Для удобства публикуем пошаговую инструкцию.

Шаг 1. В емкость следует налить 500 мл горячей воды (но не кипятка).

Шаг 2. Добавляем 4 столовых ложки горчичного порошка. Тщательно размешиваем, чтобы смесь растворилась.

Шаг 3. Процеживаем смесь через марлю. Теперь можно замачивать полотенца. Оставьте их минимум на 30 минут, чтобы они смогли достаточно отмокнуть.

От сильных загрязнений специалисты советуют использовать "горчичную кашицу". Разводим порошок в воде до получения пастообразной смеси и наносим прямо на пятна. Через 30 минут следует прополоскать полотенца в теплой воде и постирать в машинке.

Кстати, светлые полотенца из натуральных тканей можно кипятить с такими воспомогательными веществами, как поваренная соль или пищевая сода. Они помогут не только вернуть текстилю чистоту, но и продезинфицировать его. Подробнее о лайфхаке – читайте в материале.

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