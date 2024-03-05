Сколько нужно сеять лука, чтобы семье хватило на год: советы

Лук – довольно неприхотливая культура, однако, чтобы получить щедрый и качественный урожай, важно соблюдать определенные правила посадки. Можно сеять семена сразу в почву, но специалисты советуют сперва подготовить рассаду.

Важно выбрать оптимальную емкость и не погружать семена слишком глубоко – так всходов придется ждать гораздо дольше. Как правильно сеять лук и сколько его понадобится, чтобы урожая хватило на год – читайте в материале OBOZ.UA.

Способы выращивания лука

Опытные огородники выделяют три способа выращивания лука:

Выращивание зелени из головок лука – можно всю зиму иметь свежие зеленые перья, посадив лук на подоконнике, при этом первый урожай сойдет уже через 15-20 дней. Выращивание головок лука в открытом грунте – этот способ предполагает получение луковиц из сеянки. Выращивание головок из семян в течение одного сезона – семена можно сеять в открытую почву, но эксперты предостерегают: ухаживать за грядкой придется тщательно, ведь пока всходы поднимутся, их могут забить сорняки. Более оптимально начать с выращивания рассады.

Специалисты также провели расчет оптимального количества посевов и отметили, что сеянцы на грядках высаживают на расстоянии 5-6 м при междурядьях шириной 25-30 см, то есть получается 60-70 сеянцев на 1 кв.м. Предположим, что каждый сеянец даст луковицу весом 100 г – таким образом из 1 кв.м. можно получить 6-7 кг лука.

Как вырастить лук рассадным способом

Самый большой и качественный урожай дают следующие сорта:

стригуновский;

халцедон;

каратальский;

луганский;

штутгартер.

Прежде всего, нужно взять несколько контейнеров и наполнить их грунтом. Толщина слоя должна составлять 4-5 см – так у рассады будет развиваться мочковатая корневая система, и ее будет легко вынимать при пересадке. При чрезмерном количестве почвы или глубокой посадке есть риск, что у рассады вырастут длинные корни, которые при пересадке повредятся или оборвутся.

Семена лучше сеять рядами, чтобы при разрыхлении междурядий обеспечить доступ воздуха к корням.

Борозды следует сделать на расстоянии 2-3 см друг от друга, глубиной не более 1 см. После посадки семян почву нужно тщательно полить.

Оптимальная температура для прорастания первых всходов составляет 22-27 ⁰C. Затем лучше выбрать прохладное место с температурными показателями 18-20 ⁰C.

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